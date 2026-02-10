News & Trends 27 2

Soundcore Nebula X1 Pro: So unnötig, so geil!

Soundcore bringt mit dem Nebula X1 Pro einen 4K-Laserbeamer auf Rollen nach Europa – samt 7.1.4-Sound. Völliger Overkill. Und genau deshalb spannend.

Die Anker-Tochter Soundcore lanciert endlich auch in Europa ihren neuen Beamer, den Nebula X1 Pro. Dieser funktioniert aber nicht wie ein klassischer Beamer, sondern ist eine «mobile Beamerlösung» und gehört in die Kategorie der «Wer-zur-Hölle-braucht-das»-Geräte: Ein 4K-Laserbeamer mit integriertem 7.1.4-Soundsystem, Rollen am Gehäuse und einem Preis, der eher nach ausgewachsenem Heimkino klingt. Absurd? Ja. Unnötig? Ja. Saugeil? Ebenfalls ja.

Brandneu ist das Gerät allerdings nicht mehr. Das Konzept des Nebula X1 Pro konnte ich mir bereits aus der Nähe begutachten – gemeinsam mit Kollege Luca Fontana. Schon da zeigte sich: Soundcore meint es ernst mit dem Versuch, Bild und Ton in einem einzigen beweglichen Gerät zu vereinen.

Triple Laser, 4K und reichlich Licht

Technisch fährt der X1 Pro ordentlich auf. Der Projektor setzt auf eine Triple-Laser-Lichtquelle und liefert eine native 4K-Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln. Mit bis zu 3500 ANSI-Lumen zielt Soundcore nicht nur auf dunkle Heimkinoräume, sondern auch auf Wohnumgebungen mit Restlicht – oder gleich auf den Garten. HDR10, HLG und Dolby Vision stehen ebenfalls auf der Feature-Liste. Dazu kommen automatische Funktionen für Fokus, Trapezkorrektur und Bildausrichtung. Sensoren erkennen die Projektionsfläche und passen das Bild an Wandfarbe und Geometrie an. In der Praxis soll das bedeuten: einschalten, hinstellen, Bild da. Zumindest theoretisch.

7.1 für draussen

Der eigentliche Wahnsinn steckt aber im Ton. Statt eines simplen Lautsprechers verbaut Soundcore ein vollständiges 7.1.4-Soundsystem mit Dolby-Atmos-Unterstützung. Damit das auch unterwegs funktioniert, packt Soundcore noch Speaker dazu, die magnetisch am Beamer haften, aber abgenommen und wunschgemäss platziert werden können. Ohne Kabel – der verbaute Akku soll bis zu acht Stunden halten. Die maximale Ausgangsleistung liegt laut Hersteller bei bis zu 400 Watt. Eine automatische Klangkalibrierung passt die Wiedergabe an die Position der Zuschauenden an. Auch als Zuspieler will der X1 Pro möglichst wenig Drama machen. Eine integrierte Smart-TV-Plattform bringt Streaming-Apps direkt auf den Beamer, etwa Netflix oder Google TV.

Film schauen – beim Picknick im Garten

Trotz seines Umfangs bleibt der Nebula X1 Pro beweglich. Rollen und ein ausziehbarer Griff erinnern eher an Handgepäck als an klassische Heimkino-Technik. Einen Akku gibt es allerdings nicht, der Betrieb erfolgt ausschliesslich über externe Stromversorgung. Mobil heisst hier also: innerhalb der Wohnung oder in den Garten rollen, nicht spontan im Park aufbauen. Immerhin ist er mit einer IP43-Zertifizierung vor Spritzwasser geschützt.

4999 Euro möchte Soundcore für den Nebula X1 Pro haben. Ein Schweizer Preis ist noch nicht bekannt. In diesem Preisrange bekommst du sonst Projektor, AV-Receiver und Lautsprechersystem zusammen. Genau hier setzt das Konzept an: alles in einem Gerät, möglichst ohne Setup-Stress. Aktuell bietet der Hersteller 300 Euro Rabatt und eine kostenlose tragbare Powerstation (Anker Solix C1000), wenn man sofort zuschlägt.

