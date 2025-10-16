Vinyl-Vibes: wie Plattenspieler Möbelmessen erobern

News & Trends
Von poppig bis politisch: 7 Design-Highlights zum Staunen
von Pia Seidel
Vinyl ist zurück – und zwar nicht nur in den Plattenläden, sondern auch in der Designszene. Auf den grossen Möbelmessen in Kopenhagen, Mailand, Paris und Mexiko City wurden Schallplattenspieler als echte Design-Statements gefeiert.
Du hast es hier zuerst gehört: Schallplatten sind jetzt nicht nur was fürs Ohr, sondern auch fürs Auge. Wenn du also das Glück hast, schon welche zu besitzen – Jackpot! Unbedingt zeigen und inszenieren. Und falls nicht? Kein Stress, hier kommen ein paar Plattenspieler, die so gut aussehen, dass du sie auch ohne Sammlung haben willst.
Ein Highlight: der Raum «Frecuencia» im Design House Mexico. Retro trifft auf Zukunft – mit Holzvertäfelung, LED-Lichtern und einer Atmosphäre, die Nostalgie und Sci-Fi perfekt verbindet.
Wohnzimmer? Klassiker. Aber wie wäre es mit einer Vintage-Kommode im Flur oder einem Platz im Schlafzimmer wie an den «3daysofdesign» in Kopenhagen? Wichtig: Immer genug Raum für die Platten einplanen – ein Beistelltisch reicht oft schon.
Manche Record Player stehen für sich. So auch der Thuono TH400 : Aluminium-Teller, Nero-Marquina-Marmor und magnetische Aufhängung für reinen Klang. Made in Italy – und ein Hingucker.
Mit Wandregalen von Moebe oder Gitterregalen von Superlife, die durchblicken lassen, kommem schöne Cover zur Geltung.
Wie stellst du deine Vinyl-Kollektion zur Schau? Teile deine Tipps und Ideen in den Kommentaren.
Wie ein Cheerleader befeuere ich gutes Design und bringe dir alles näher, was mit Möbeln und Inneneinrichtung zu tun hat. Regelmässig kuratierte ich einfache und doch raffinierte Interior-Entdeckungen, berichte über Trends und interviewe kreative Köpfe zu ihrer Arbeit.
Auch das ikonische Musikgerät «Radiofonografo» überzeugt solo. Es ist Vinyl-Turntable und AM/FM-Radio in einem – und sieht dabei aus wie ein Kunstwerk. 1965 von Achille und Pier Giacomo Castiglioni entworfen, hat es die Grösse eines Sideboards und strahlt pure Retro-Eleganz aus. Das «Totem» von Mario Bellini (1971) hingegen ist ein minimalistischer Quader, der sich in eine Hi-Fi-Maschine verwandelt.
An den Messen wurde schnell klar: Nicht nur die Plattenspieler, sondern auch die Platten sind zu schade, um sie zu verstecken. Lass es entweder eine ganz besondere Kiste sein wie die von Horizon System. Oder zeig sie her.