News & Trends
Vinyl-Vibes: wie Plattenspieler Möbelmessen erobern

Pia Seidel
16.10.2025
Bilder: Pia Seidel

Vinyl ist zurück – und zwar nicht nur in den Plattenläden, sondern auch in der Designszene. Auf den grossen Möbelmessen in Kopenhagen, Mailand, Paris und Mexiko City wurden Schallplattenspieler als echte Design-Statements gefeiert.

Du hast es hier zuerst gehört: Schallplatten sind jetzt nicht nur was fürs Ohr, sondern auch fürs Auge. Wenn du also das Glück hast, schon welche zu besitzen – Jackpot! Unbedingt zeigen und inszenieren. Und falls nicht? Kein Stress, hier kommen ein paar Plattenspieler, die so gut aussehen, dass du sie auch ohne Sammlung haben willst.

Ein Highlight: der Raum «Frecuencia» im Design House Mexico. Retro trifft auf Zukunft – mit Holzvertäfelung, LED-Lichtern und einer Atmosphäre, die Nostalgie und Sci-Fi perfekt verbindet.

Wo der Drehteller richtig wirkt

Wohnzimmer? Klassiker. Aber wie wäre es mit einer Vintage-Kommode im Flur oder einem Platz im Schlafzimmer wie an den «3daysofdesign» in Kopenhagen? Wichtig: Immer genug Raum für die Platten einplanen – ein Beistelltisch reicht oft schon.

Die Stars unter den Plattenspielern

Manche Record Player stehen für sich. So auch der Thuono TH400 : Aluminium-Teller, Nero-Marquina-Marmor und magnetische Aufhängung für reinen Klang. Made in Italy – und ein Hingucker.

Mit Wandregalen von Moebe oder Gitterregalen von Superlife, die durchblicken lassen, kommem schöne Cover zur Geltung.

Wie stellst du deine Vinyl-Kollektion zur Schau? Teile deine Tipps und Ideen in den Kommentaren.

Pia Seidel
Senior Editor
Pia.Seidel@digitecgalaxus.ch

Wie ein Cheerleader befeuere ich gutes Design und bringe dir alles näher, was mit Möbeln und Inneneinrichtung zu tun hat. Regelmässig kuratierte ich einfache und doch raffinierte Interior-Entdeckungen, berichte über Trends und interviewe kreative Köpfe zu ihrer Arbeit. 

