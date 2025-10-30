News & Trends 9 14

Spotify-Abos werden teurer – ab dem 1. November

Spotify verteuert alle Abos in der Schweiz. Ab 1. November gelten neue Preise – das kannst du tun.

Spotify begründet den Schritt mit der Weiterentwicklung seiner Produkte und Funktionen, wie zuletzt die Lossless-Funktion. Auch in anderen Ländern erhöht der Dienst die Preise. Immerhin: Anders als andere Streamingdienste greift Spotify erst zum zweiten Mal in zehn Jahren zu diesem Mittel.

Zahlen, wechseln – oder zurückschrauben

Alternativ kannst du ein sogenanntes «Basic»-Abo lösen. So kannst du weiterhin Musik hören, Hörbücher sind allerdings Mangelware. Auch sonst musst du auf das eine oder andere Feature verzichten. Dafür zahlst du weiterhin die bisherigen Preise. Wie das genau geht, erfährst du hier.

Entscheidung bis morgen

Ob du den Preis zahlst, das Abo wechselst oder gar kündigst, musst du dir bis morgen überlegen. Übermorgen, also Samstag, den 1. November, gelten dann die neuen Tarife. Dein Abo ändern oder kündigen kannst du übrigens hier (du musst eingeloggt sein).

Titelbild: Shutterstock

