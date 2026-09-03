Tamagotchis machen jetzt auf Schmuckstück
Zum 30. Geburtstag macht sich das Tamagotchi so klein wie noch nie: Das Kultspielzeug gibt es jetzt als Ring. Einen Haken hat die Sache allerdings.
Wer sich in der Vergangenheit der Vernachlässigung seines Tamagotchis schuldig gemacht hat, bekommt jetzt vielleicht die nötige Erinnerungshilfe: Bandai bringt das digitale Haustier als Ring heraus. So ist es nicht nur immer dabei, sondern auch stets in Sichtweite.
Das kleinste Tamagotchi überhaupt
Der Tamagotchi-Ring erscheint anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Kult-Spielzeuge und ist laut Hersteller Bandai die bisher kleinste funktionsfähige Ausführung seiner Art – und unterbietet damit selbst die kompakten Mini- und Nano-Versionen. Im Gegensatz zu diesen ist der Ring ausserdem mit einem Farbdisplay ausgestattet.
Trotz winziger Anzeige sollen sich die virtuellen Tierchen wie gewohnt füttern, pflegen und bespassen lassen. Dabei können 30 verschiedene Charaktere aus der 30-jährigen Geschichte des Tamagotchi-Franchise herangezogen werden. Die drei ikonischen (Fake-) Knöpfe unter dem Display sind übrigens rein kosmetisch. Bedient wird das Gerät über zwei Seitentasten.
Der Ring ist in drei Farbkombinationen erhältlich: Rosa mit Perlweiss, Hellblau mit Gold sowie Schwarz mit Silber. Er ist verstellbar und passt laut Hersteller Bandai für die japanischen Ringgrössen 10 bis 14, was ungefähr den europäischen Grössen 52 bis 55 entspricht. Geladen wird das Tamagotchi in einer farblich passenden Ladestation, die gleichzeitig als Displayständer dient. Für eine austauschbare Batterie war im Mini-Format kein Platz.
International noch nicht erhältlich
Preislich liegt der Ring bei 7700 Yen, also umgerechnet rund 40 Franken. Die aktuelle Vorbestellrunde läuft bis zum 6. Oktober 2026, sofern die maximale Bestellmenge nicht schon vorher erreicht wird. Ausgeliefert werden die Geräte voraussichtlich im April 2027 – eine ziemlich lange Wartezeit.
Du starrst trotzdem gerade mit Herzchenaugen auf den Bildschirm und hast bereits das Portemonnaie gezückt? Dann kommt jetzt die grosse Enttäuschung: Die Neuheit wird derzeit exklusiv in Japan über Premium Bandai angeboten. Ob der Ring später offiziell auch international erhältlich sein wird, ist bislang nicht bekannt.
Dabei könnte die Idee durchaus ein grosser Hit werden. Technik bewusst als Accessoire zu inszenieren, zeichnet sich in der Mode immerhin schon länger als Trend ab. Gleichzeitig hält sich die verspielte Y2K-Ästhetik – und mit ihr die Lust auf Retro-Produkte – hartnäckig. Und ich würde jetzt mal behaupten: Viel zeitgemässer als mit einem Tamagotchi-Ring am Finger kann man wohl kaum in Nostalgie schwelgen.
In der Zwischenzeit findest du hier zahlreiche Tamagotchis im regulären Anhänger-Format.
Hat grenzenlose Begeisterung für Schulterpolster, Stratocasters und Sashimi, aber nur begrenzt Nerven für schlechte Impressionen ihres Ostschweizer Dialekts.
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