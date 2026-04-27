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Target Darts bringt den Mandalorianer ans Oche

Nach Darth Vader, Luke Skywalker und X-Wing kommt der Mandalorian ans Oche: Target Darts erweitert seine Star-Wars-Reihe um Darts und Zubehör. Beim Zubehör fällt allerdings ein Detail aus dem Rahmen.

Kurz vor dem Kinostart von «The Mandalorian and Grogu» baut Target Darts seine «Star Wars»-Reihe weiter aus und greift das Thema des Films auf. Der Mandalorian, Grogu und ein imperialer AT‑AT prägen die neuen Sets der «Star Wars Collection II».

Die neue Kollektion umfasst zwei Steel‑Dart‑Sets sowie Zubehör. Target bleibt damit der Struktur der ersten Serie treu, verschiebt den Schwerpunkt jedoch auf aktuelle Figuren und Motive. Über die erste Star‑Wars‑Kollektion von Target habe ich bereits berichtet.

News & Trends Die Macht am Oche: Target bringt «Star Wars» ins Darts-Regal von Kim Muntinga

Das steckt in den beiden Dart-Sets

Das Mandalorian‑Set setzt auf ein 52-Millimeter-Barrel aus 95 Prozent Tungsten (Wolfram). Mehrere klar voneinander abgegrenzte Griffzonen wie radiale Rillen und Ring-Cuts strukturieren den Dart. Gefräste Details greifen Elemente der Rüstung des Mandalorians auf. Target stattet die Darts mit austauschbaren 30‑mm‑Swiss‑Points, einem integrierten K‑Flex‑System und einer passenden Takoma‑Wallet aus. Technisch bewegt sich das Set auf dem Niveau vergleichbarer Premium-Modelle des Herstellers, wie beispielsweise die Player-Darts von Luke Littler oder Nathan Aspinall.

Das Mandalorian SP ist mit 349,99 Euro respektive 349 Franken das teuerste Dartset der Star Wars Collection II von Target.

Quelle: Target Darts

Das AT‑AT‑Set verfolgt einen nüchternen Ansatz. Das gerade Barrel mit 47,55 Millimetern Länge besteht aus 90 Prozent Tungsten. Der Griff wird durch radiale Rillen, gefräste Cut‑Elemente und geometrisch aufgebaute Grip‑Zonen strukturiert. Der Dart wirkt dadurch ausgewogen und dürfte Spielern entgegenkommen, die eine klassische, gerade Barrel-Form bevorzugen. Im Gegensatz zum Mandalorian‑Set verzichtet Target hier auf ein integriertes K‑Flex‑System und umfangreiches Zubehör. Swiss‑Points, klassische kurze Shafts und Flights sind jedoch Teil des Sets. Gestaltung und Oberfläche orientieren sich am imperialen Läufer.

Das AT-AT SP orientiert sich optisch am imperialen Läufer und kostet 149,99 Euro respektive 139 Franken.

Quelle: Target Darts

Zubehör: Grogu bekommt sein eigenes Etui

Zur «Star Wars Collection II» gehört auch thematisch abgestimmtes Zubehör. Target versieht dazu bekannte Produkte aus dem eigenen Sortiment mit «Star Wars»‑Designs. Neu sind unter anderem BOA‑Dart‑Etuis mit Motiven des Mandalorian und von Grogu. Dazu kommen passende Flights und K‑Flex‑Sets.

Die BOA-Cases basieren technisch auf den regulären Target-Modellen. Sie bieten Platz für bis zu sechs vollständig montierte Darts sowie separate Fächer für Schäfte, Swiss Points, Flights, K-Flex-Zubehör und Tools. Funktional unterscheiden sie sich kaum von anderen Varianten. Der Mehrwert liegt vor allem im Star-Wars-Design. Im Vergleich zu den Takoma Taschen wirken sie geräumiger und moderner ausgestattet.

Auffälligkeit beim Mandalorian-Etui

Gerade dort zeigt sich jedoch eine kleine Schwäche. Beim Mandalorian‑BOA‑Etui ist das Mudhorn‑Signet spiegelverkehrt angebracht. Ob es sich um einen Fehldruck oder eine bewusste Design-Entscheidung handelt, weiß ich nicht. Fans der Serie fällt der Fehler auf. Und in Anbetracht des Preises von fast 50 Euro respektive 45 CHF finde ich das schade.

Auf der Schulterplatte des Mandalorianers ist das Mudhorn-Signet klar zu erkennen.

Quelle: Disney/Lucasfilm

Beim BOA-Etui von Target ist es dagegen spiegelverkehrt.

Quelle: Target Darts

Ganz neu ist das Thema Fehldrucke bei Target nicht. Bereits Ende 2025 sorgte ein Produktionsfehler bei einer limitierten Spieler‑Edition für Diskussionen in der Community. Beim Nathan-Aspinall-95K-Set war der Name des Spielers offenbar auf der Innenseite der Verpackung falsch geschrieben. In einem Dartsnutz-Forum wurde der Fehler als «oversight for such a premium set» diskutiert, auch auf Reddit tauchten entsprechende Beiträge auf. Target selbst bewirbt die 95K-Darts als Modell, das in enger Zusammenarbeit mit Nathan Aspinall entstanden sei.

Titelbild: Target Darts

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