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UK: «Perverse» Sexpraktiken zu filmen kann zu Gefängnis führen

Grossbritannien verbietet Pornos mit bestimmten Fetischen. Allein der Besitz kann zu Gefängnisstrafen führen. Creator laufen Sturm.

Seit dem vergangenen Wochenende darf man im Vereinigten Königreich bestimmte Pornos weder besitzen, herstellen, noch veröffentlichen. So etwa Szenen mit Würgepraktiken, Inzest-Rollenspielen oder Teenager-Sex-Rollenspielen.

Was ist genau verboten?

Neben den bisherigen Verboten, die vor allem Darstellungen sexueller Handlungen ohne Einverständnis betreffen, sind neu auch gewisse Inhalte verboten, die einvernehmlich entstanden sind. So etwa «explizite und realistische» Darstellungen von Strangulation – also «Würgespielchen» – sowie Inzest- und Teenager-Sex-Simulationen. Das gilt auch dann, wenn alle Beteiligten einverstanden sind und die Akteure nachweislich weder minderjährig oder miteinander verwandt sind. Verboten ist auch, solche Inhalte mit KI zu erstellen oder zu besitzen. Dieses Gesetz geht zurück auf eine Untersuchung und eine Empfehlung der konservativen Politikerin Baroness Gabby Bertin.

Für den Besitz drohen bis zu zwei Jahre Haft, bei Inhalten mit Teenager-Rollenspielen von unter 16-Jährigen sind es drei Jahre. Wer solches Material in Umlauf bringt, riskiert Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis. Das Gesetz sieht aber Ausnahmen vor: Straffrei bleibt man zum Beispiel, wenn man ein solches Bild ungefragt zugeschickt bekommen und es nicht «unangemessen lange» behalten hast.

Baroness Gabby Bertin, Mitglied im britischen Oberhaus, stand am Anfang des Verbots.

Quelle: House of Lords

Plattformen, die Bilder und Videos mit solchen Inhalten anbieten, müssen nun auch aktiv werden. Nach dem Online Safety Act müssen sie verhindern, dass Nutzer und Nutzerinnen aus dem Vereinigten Königreich auf solche Inhalte stossen. Bei Verstössen gegen diese Pflicht kann die Medienaufsicht Ofcom die Plattform zu Geldstrafen von bis zu 18 Millionen Pfund (oder zehn Prozent des weltweiten Umsatzes, je nachdem, was höher ist) verdonnern.

Formulierungen im Gesetz seien «zu vage»

Die auf bestimmte Fetische spezialisierte Erwachsenenseite Clips4Sale hat daraufhin besonders rigoros reagiert. Hunderte von Videos für Besucher und Besucherinnen aus dem Vereinigten Königreich gesperrt. Die Urheber und Darsteller der entsprechenden Inhalte beklagen grosse Verluste, obwohl diese ihrer Ansicht nach unbedenklich seien. Auch andere Plattformen haben reagiert, etwa LoyalFans, die ihre AGB angepasst und gewisse Inhalte blockiert haben. Branchenkönig Pornhub hat Britische Nutzerinnen und Nutzer bereits vorher blockiert.

Creator können ihr Videomaterial aber selbständig bearbeiten und zu einer neuen Überprüfung anmelden. Die Supportabteilung sprach von einer «Vorsichtsmassnahme». Dies bemängeln Creator und Darstellende. So sei die Mehrheit der Videos von Darstellerinnen wie Sophia Truee, Madame Caramel oder Goddess Kitty bereits gesperrt worden. Diese beklagen sich über die übervorsichtige Reaktion der Plattformen. Auch andere Organisationen werfen der Regierung vor, das Gesetz sei zu vage formuliert. Wegen der zu allgemein gehaltenen Definitionen und der daraus folgenden «Null-Risiko»-Politik der Plattformen müssten die Darstellenden um ihre Existenz bangen. Ausserdem könne dies auch gekaufte oder privat gespeicherte Inhalte betreffen, was die Freiheit der Bürger einschränke.

Alex Davies-Jones erklärt die Beweggründe für das neue Gesetz.

Quelle: gov.uk

Das britische Justizministerium begründet die neuen Gesetze in seinem Leitfaden mit dem Einfluss von Pornografie auf das Verhalten von Leuten im echten Leben. Die Regierung erkenne damit an, dass manche Formen von Pornografie schädliches oder illegales Sexualverhalten normalisieren könnten. Deshalb habe man diese «besonders schädlichen Formen von Pornografie» unter Strafe gestellt. «Harmlose sexuelle Vorlieben» sollen jedoch nicht kriminalisiert werden, wie die parlamentarische Staatssekretärin im Justizministerium, Alex Davies-Jones, erklärte.

Titelbild: Shutterstock

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