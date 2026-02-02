News & Trends 1 0

Vom Wimmelbuch zur politischen Bildung: Neuheiten von Ravensburger

Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg hat Ravensburger seine Neuheiten präsentiert: eine Spielreihe für Kleinkinder und interaktive Sachbücher für Jugendliche zum Nachdenken über gesellschaftliche Themen.

Neben vielen Einzeltiteln hat der Traditionshersteller Ravensburger in der vergangenen Woche gleich zwei neue Reihen präsentiert.

Offensive im Segment für Kleinkinderspielzeug

«Meine ersten Spiele» richtet sich an Zwei- bis Dreijährige. Ravensburger will damit gezielt Motorik, sprachliche Entwicklung und erstes Regelverständnis fördern.

«Sachen suchen» gab es bereits als Wimmelbuch. Beim neuen Brettspiel müssen die Kinder vermisste Gegenstände in zwölf kleinen Alltagsgeschichten wiederfinden. Gedacht ist es für Kids ab zwei Jahren, die im freien Spiel oder nach ersten Regeln in der Kita oder beim Ausflug in den Streichelzoo suchen müssen.

Vom Wimmelbuch zum Spiel: Jetzt können die Kleinsten beim Suchen von Sachen mitmachen.

Quelle: Ravensburger

Für «Glitzer-Minis» sollen die Kids wenigstens drei Jahre alt sein. In diesem Würfelspiel sammeln und tauschen sie funkelnde Eier. Aus denen schlüpfen glitzernde Wesen.

Mit Würfelglück die passenden Eier sammeln, dann schlüpfen die glitzernden Wesen.

Quelle: Ravensburger

Ebenfalls für Kinder ab drei ist «Matschquatsch». Es wird kooperativ oder im Wettbewerb gespielt. Die Kids schlüpfen in die Rolle von Quatsch-Monstern, die einen matschigen Pfad bewältigen wollen. Oder sie helfen dem Matsch dabei, die Monster in tiefen Pfützen verschwinden zu lassen. Dann ist Teamgeist gefragt.

Alle drei Titel sollen noch in diesem Monat in den Handel kommen.

Die Erweiterung des Produktportfolios nach unten erscheint mir konsequent und ein Versuch, vom Mitbewerber Haba Marktanteile im Kleinkindersegment zu gewinnen. Während Ravensburger bei älteren Kindern bereits stark aufgestellt ist, ist das Angebot nach unten bisher weniger dicht besetzt.

Politische Bildung als Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen

Ernster wird es bei der zweiten großen Neuheit: Mit «Let's talk about» startet Ravensburger eine Sachbuchreihe für Jugendliche ab 12 Jahren, die sich demokratie- und gesellschaftsrelevanten Themen widmet. Die ersten beiden Bände zu «Frieden und Kriege» sowie «Antisemitismus» erscheinen im Februar. Für das nächste Jahr sind die Themen «Demokratie» und «Rassismus» angekündigt.

Die Reihe setzt auf die Beteiligung der Jugendlichen. Die Bücher kombinieren kompakte Sachtexte mit Reflexionsfragen und Bereichen zum Ausfüllen. So entstehen persönliche Arbeitsbücher, die zu eigener Meinungsbildung und Engagement anregen sollen. Bei den Inhalten greift Ravensburger auf Hilfe renommierter Institutionen zurück.

«Frieden und Kriege» ist mit fachlicher Begleitung der Berghof Foundation entstanden und beleuchtet, warum Konflikte eskalieren, was es bedeutet, zu fliehen, und wie junge Menschen selbst zu einer friedlichen Zukunft beitragen können.

Das Buch zu Antisemitismus ist einer von zwei Titeln zum Start der neuen Buchreihe.

Quelle: Ravensburger

Die Bildungsstätte Anne Frank hat bei «Antisemitismus» mitgewirkt. Was ist Antisemitismus und wie zeigt er sich heute? Wie leben jüdische Jugendliche? Das Buch liefert Antworten auf diese und andere Fragen. Es informiert darüber, wie sich jüdische Kinder und Jugendliche in Deutschland fühlen, welche Formen des Antisemitismus es gibt und was die Shoah war.

Deutliche Positionierung von Ravensburger

Die Bücher laden Jugendliche dazu ein, sich über gesellschaftlich wichtige Diskurse schlau zu machen, ihren Bezug zum eigenen Alltag zu entdecken und unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen.

Die Titel greifen Entwicklungen auf, die nicht nur junge Menschen beunruhigen: Polizeifahrzeuge vor Synagogen gehören in vielen Städten leider zum Alltag. Und Kriege oder Drohungen mit Gewalt als Mittel der Politik werden offenbar wieder hoffähiger. Umso wichtiger erscheint es, dass sich junge Menschen fundiert mit diesen Themen auseinandersetzen können.

