Warum Natalia Criados iPad-Halter mehr als nur ein Stand ist

Die Designerin Natalia Criado hat bisher ihre kunstvollen Kreationen nur auf den Esstisch gebracht. Jetzt erobern ihre Schmuckstücke auch den Schreibtisch.

Natalia Criado, die in Italien lebende Designerin aus Kolumbien, hat in den letzten zehn Jahren ihr eigenes Label etabliert. Dabei hat sie einen Stil entwickelt, der alltägliche Objekte wie Messer und Gabel in raffinierte Kunstwerke verwandelt – eine Ästhetik, die präkolumbianische Einflüsse mit italienischer Handwerkskunst kombiniert und so Tradition und modernes Design nahtlos miteinander verbindet.

Ihre eleganten Entwürfe der Kollektion «Joyas en Casa», übersetzt «Juwelen im Haus», waren wie gemacht für genussvolle kulinarische Momente. Jetzt erweitert Natalia Criado ihren kreativen Horizont: Diesmal gab’s nicht nur edles Geschirr, sondern auch Büroaccessoires, die mehr als nur nützlich sind. Von schicken Briefbeschwerern über minimalistische Lineale bis hin zu eleganten Tablet-Haltern – die Designs aus versilbertem Messing holen ein Stück Kunst in den Alltag.

Der «iPad Holder» inszeniert dein Gerät neu

Das Schreibtischjuwel, das am meisten auffällt, ist der Halter für Tablets oder Laptops aus versilbertem Messing. Er vereint Form und Funktion in einer geschwungenen Silhouette. Sein gerollter Fuss sorgt für Stabilität, während zwei grüne Quarzkugeln Halt sowie einen subtilen Kontrast bieten.

Nicht weniger beeindruckt der skulpturale iPhone-Ständer. Das L-förmige Design hat eine geschmeidig geschwungene Basis und einen Lapislazuli-Stein, der einen Akzent setzt und die Hardware elegant erscheinen lässt.

Handgefertigte Schreibtischjuwelen fürs Homeoffice

Ob Tablet-Halter, Lampe oder Lineal – diese minimalistischen, geometrischen Schönheiten entstehen in echter Handarbeit. Criado sagt: «Alles startet mit einem Konzept, das aus einer Idee, einer Inspiration oder einem Erinnerungsfetzen entsteht.» Danach bastelt sie ein Moodboard voller Bilder und fertigt Skizzen an. Der nächste Step ist der Prototyp. Ohne die Handwerkerinnen und Handwerker läuft hier nichts; ihr Know-how in Sachen Metallbearbeitung, Glas oder Keramik ist das Herzstück jedes Projekts. «Es geht darum, die richtigen Leute zu finden, mit denen du auf einer Wellenlänge bist», erklärt Criado.

Doch bevor du dich auf den Weg machst, um diese Kunstwerke zu ergattern, ein kleiner Hinweis: Aktuell sind die Stücke nur über den Online-Shop der Designerin erhältlich. Bedauerlicherweise oder vielleicht gut fürs Portemonnaie (der Smartphone-Halter hat einen stolzen Preis von 250 Euro), müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis sie hier oder im lokalen Designstore um die Ecke zu finden sind. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als online zu stöbern und uns von der Raffinesse dieser Kollektion inspirieren zu lassen.

Titelbild: Pia Seidel

