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Wholesome Direct 2026: Diese Wohlfühlgames wurden vorgestellt

Wholesome Games hat über 50 Cozy Games vorgestellt: von einem Koop mit Capybara und Krähe bis zum eigenen Teeladen als Frosch ist alles dabei. Ausser Eile.

Du spielst lieber gemütliche Lebenssimulationen statt actiongeladene Egoshooter oder brauchst eine Auszeit deines stressigen Alltags? Dann bist du bei den Games der Wholesome Direct 2026 richtig. Über einen einstündigen Stream stellt Wholesome Games neue Spiele vor, die so süss sind, dass dir die Augen zusammenkleben.

Die Spiele bestechen durch liebevoll gezeichnete Grafik, beruhigende Musik und eine oftmals gemütliche Herangehensweise.

«Anemorie»

Das Story basierte Abenteuer von Inngames Studio spielt in den 1990er Jahren. Du bist Anna, eine junge Frau in ihrer Selbstfindungsphase. Natürlich spielt auch die Liebe eine grosse Rolle. Traurigerweise hat sie eine Herzerkrankung – besitzt dafür aber die Gabe, in Erinnerungen zu blicken, die sie in geliebten Gegenständen findet.

Zwischen den Story-Passagen bestreitest du Minispiele und hilfst Anna in ihrem Alltag: vom Tagebuchschreiben, übers Kochen bis zum Anfreunden mit ihrer schwarzen Katze. So lernst du im Verlaufe des Spiels immer mehr über die Hauptfigur.

«Anemorie» besticht durch süsse Animegrafik – die Katze von Anna erinnert mich an einen Charakter aus der Ghibli-Welt. Eine Demo des Spiels kannst du bereits auf der offiziellen Webseite oder Steam herunterladen.

Datum: bald verfügbar, Demo bereits online

Erscheint für: PC

«Book Nook»

Bei diesem Spiel baust du dir ein Miniatur-Diorama zusammen. Mit zahlreichen Objekten richtest du die Mini-Welt ein und platzierst sie wie ein Puzzle Stück für Stück. Die Teile reichen von grossen Möbeln bis zu kleinsten Dekorationsgegenständen. Dabei kannst du dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest.

Hinter den Dioramen verstecken sich zudem kleine Geschichten, die du als cineastische Zwischensequenzen enthüllst. Das Spiel findest du bereits als Demo auf Steam.

Datum: bald verfügbar

Erscheint für: PC

«Capy Castaway»

Bei diesem Koop steuerst du – zu zweit oder alleine – das süsse Capybara Capy und die clevere Krähe Corvi und löst in einer wundersamen Welt verschiedene Rätsel. Du befindest dich auf einer mysteriösen Insel und hilfst gestrandeten Tieren, nach einer Flut zurück nach Hause zu kommen.

Im Spiel geht es um Neugier, Freundschaft und was es bedeutet, ein Zuhause zu haben. Capy und Corvi bringen jeweils ihre eigenen Stärken mit, treffen neue Freunde und decken nach und nach die Geschichte der Insel auf.

Datum: bevorstehende Ankündigung

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Colorbound»

Nutze in diesem Spiel die Kraft der Farben, um ans Ziel zu kommen. Du begleitest Anku auf seiner Reise, die Band seines verstorbenen Grossvaters wieder zusammenzubringen. Dieser war seiner Zeit beliebter Musiker, doch seine Band hat sich schon lange aufgelöst. Mit der besonderen Gabe der Farben gestaltest du die Welt neu, löst Rätsel, deckst Geheimnisse auf – und findest hoffentlich die verschwundenen Musiker.

Im Verlaufe des Spiels sammelst du Farben auf deiner Palette, mit denen du die Logikrätsel lösen kannst. Die verschiedenen Orte, durch die du reist, erstrecken sich über mächtige Wälder und verlassene Städte.

Datum: August 2026

Erscheint für: PS-Konsolen, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch 1 und 2, PC

«Cozy Grove – Camp Spirit»

Natürlich darf bei einer Wholesome Direct keine Lebenssimulation fehlen. «Cozy Grove – Camp Spirit» ist der zweite Teil von «Cozy Grove» und verläuft synchron zur realen Zeit, inklusive Jahreszeiten.

Erledige tägliche Aufgaben, koche, bastle und sammle verschiedenste Dinge – etwa Insekten, Muscheln und Fische. Für Erfolge bekommst du Belohnungen und Verdienstabzeichen.

Das Spezielle an dieser Insel? Sie ist verflucht. Das soll dich aber nicht davon abhalten, wunderschöne Blumen und Bäume zu pflanzen, tolle Dinge zu bauen und die hier lebenden Geister-Tiere als Haustiere aufzuziehen. Ab und an soll auch eine gruselige Überraschung auf dich warten. Demo gibt’s auf Steam, eine vereinfachte Version findest du für Android und iOS.

Datum: 15. Juli

Erscheint für: PC, Nintendo Switch 1 und 2, Android, iOS

«Deer & Boy»

Ein zuckersüsses Spiel für jede Altersklasse findest du in «Deer & Boy». Eine stumme Freundschaft entsteht, als ein Junge auf verletzliches Rehkitz trifft. Zu Beginn beschützt du das kleine Tier noch, bis es dann zu einem majestätischen Hirsch heranwächst. Auf diese Weise verändert sich auch die Art, wie du mit deinem Weggefährten spielst und welche Fähigkeiten er hat.

Das Spiel besticht durch eine wundersame 3D-Welt ohne Dialoge. Durch Animation und Musik entstehen filmreife Szenen über Verbundenheit gepaart mit kniffligen Rätseln und Herausforderungen. Das Spiel lässt nicht mehr lange auf sich warten und eine Demo findest du bereits auf Steam.

Datum: 23. Juni

Erscheint für: PC

«Dressmaker»

Für alle, die schon immer gerne passgenaue, pompöse Kleider nähen wollten, gibt es bald «Dressmaker». Aber Achtung: Die Besucherinnen deiner Schneiderei sind äusserst pingelig. Deshalb muss jeder Schritt mit Sorgfalt vonstatten gehen: von den Abmessungen über die Platzierung der Schnittmuster auf dem Stoff bis zu der letzten Dekoblume am Saum.

Du hast es selbst in der Hand, ob das Ergebnis genau den Wünschen deiner Kundin entspricht oder du absichtlich sabotierst. Zur Belohnung bekommst du nicht nur Geld für den Einkauf deiner Stoffe, du darfst sogar zwischendurch die süsse Hauskatze streicheln.

Datum: September 2026

Erscheint für: PC

«Fossil Quest»

In diesem Spiel kannst du dein eigenes Dinomuseum eröffnen. In liebevoll gezeichneter Grafik bereist du die Welt, um Fossilien auszugraben und sie zusammenzusetzen. Du lernst auch etwas über die einzelnen Kreaturen und freundest dich mit den Bewohnern des kleinen Dorfes Follyoaks an.

Hinter dem Spiel steckt kein riesen Studio, sondern ein Ehepaar – selfpublished mit ganz viel Liebe zum Detail. Du musst dich noch gedulden, bis der Titel rauskommt, die beiden freuen sich aber jetzt schon auf zahlreiche Feedbacks anhand ihres Prototypen.

Datum: Q1 2027

Erscheint für: PC

«Froggy Brews»

Brühe leckeren Tee und dekoriere ihn liebevoll für die Dorfbewohner. In diesem gemütlichen Story-Abenteuer erzählt jede Tasse Tee eine Geschichte. Protagonist Froggy kehrt nach einiger Zeit und viel Veränderung in sein Heimatdorf zurück. Nun muss er seinen Platz in dieser kleinen Welt wiederfinden.

Mit jedem sorgfältig zubereiteten Getränk verschönerst du einem Dorfbewohner den Tag und stärkst die Verbindung zur Gemeinschaft. Wenn du nicht mit Tee kochen beschäftigt bist, streifst du durch die Wälder und findest die leckersten Zutaten und Dekorationen für den nächsten Gaumenschmaus.

Datum: bevorstehende Ankündigung

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 und 2, PC

«Hela: of Mice & Magic»

Mein absoluter Favorit der Wholsome Direct. Bei diesem Koop-Abenteuer erlebst du die Welt durch die Augen einer Maus. Als die gute Hexe des Landes erkrankt und die Welt vollständig aus dem Gleichgewicht geraten ist, machst du dich auf den Weg, das Gute wiederherzustellen. Als unerschrockene Maus begibst du dich in die Wildnis, sammelst Zutaten für Zaubertränke und hilfst auf dem Weg, wo immer es dich benötigt.

Hela, die wundersame, skandinavisch angehauchte Welt, erkundest du in deinem eigenen Tempo. Dabei kannst du vom Weg abweichen und Interaktionen ausprobieren, um Storyfragmente aufzuspüren, die überall verstreut sind.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC

«Humblets»

Ein spannendes Konzept steckt hinter diesem Open-World-Koop: Kein Abenteuer gleicht dem anderen, jede Spielwelt ist einzigartig. Als Humblet kannst du als Gruppe von bis zu vier Zockerinnen zusammenarbeiten. Mit Hilfe magischer Karten erkundest du eine prozedural generierte Welt, in der du auf Entdeckung gehst, bastelst und dekorierst.

Das Abenteuer steckt voller Magie und charmanter Fabelwesen. Am Lagerfeuer mit Freunden erzählt man sich dann gemütlich die spannendsten Geschichten. Liebevoll gestaltet ist das Spiel von zwei Indie-Entwicklern.

Datum: bevorstehende Ankündigung

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC

«In The Drift»

In diesem Sci-Fi-Spiel reparierst du als Protagonistin Luna das Internet im All. Reise mit deinem Raumschiff an Asteroiden vorbei, bringe verrostete Radiotürme zum Laufen und erhalte die Infrastruktur – nur so bleiben die Menschen in Verbindung miteinander.

Der Umfang des Spiels ist mit rund fünf Stunden überschaubar und hält eine wundersame Geschichte bereit, in der es darum geht, menschliche Verbundenheit zu finden – in einer Welt, die langsam in sich zusammenfällt.

Datum: bevorstehende Ankündigung

Erscheint für: PC

«Otterly Lost»

Als Otter erkundest du auf gemütliche Weise die Welt im Tauchgang, weit weg von zu Hause. Dabei triffst du auf andere Tiere, entdeckst geheime Orte und meisterst unterschiedliche Herausforderungen. An deiner Seite: dein Lieblingsstein.

Erkunde die offene Welt, löse Rätsel und tauche durch die bunten Gewässer, um deinen Weg zurück nach Hause zu finden. Dir stehen dabei Werkzeuge und andere Tiere zu Diensten. Und damit du dabei fancy aussiehst, kannst du dir auch hin und wieder ein neues Outfit zulegen.

Datum: September 2026

Erscheint für: PC

Was sonst noch vorgestellt wurde

An der Wholsome Direct wurden über 50 Spiele gezeigt, ein paar weitere Titel findest du hier:

Titelbild: Wholesome Games

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