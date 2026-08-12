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Word 1 portiert: Ein 36 Jahre alter Texteditor läuft nativ auf Windows 11

Ein Entwickler hat Microsoft Word 1.1a von 1990 auf Windows 11 portiert. Das 36 Jahre alte Programm läuft nativ als 64‑Bit‑Anwendung und braucht weder Cloud noch KI oder ein Abo.

Der GitHub-User Justin Marshall (jmarshall23) hat den Quellcode von «Microsoft Word for Windows 1.1a» für 64‑Bit‑Systeme portiert. Der Code stammt von Microsoft, das diesen 2014 gemeinsam mit dem Computer History Museum für nicht-kommerzielle Nutzung freigegeben hat (Quellcode auf GitHub). Die portierte .exe-Datei läuft nativ, also ohne Emulation, unter Windows 11.

Der Quellcode wurde ursprünglich für Systeme mit 1 MB RAM und Prozessoren im einstelligen Megahertz-Bereich geschrieben – ein Kontrast zur heutigen Software, die oft mehrere hundert MB RAM benötigt. Marshall übersetzte die 16‑Bit‑Assembler-Teile und die segmentierte Speicherverwaltung des Originals in modernen Code. Die Portierung hat er mit einer automatisierten Test-Suite abgesichert – sie prüft unter anderem das Verhalten von Dialogen, Formatierungen und Speicherung.

Wer die Portierung selbst bauen möchte, braucht einen 64‑Bit‑Windows‑Rechner, Visual Studio 2022 (oder neuer) mit installiertem Workload «Desktop development with C++» sowie CMake. Die Anleitung liegt auf GitHub. Die Portierung zeigt, wie simpel und effizient Software früher war – und wie viel unnötigen Ballast sie heute mit sich schleppt.

Titelbild: Justin Marshall

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