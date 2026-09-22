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X500 Pro Max, X500 Pro und X Fold 6: Vivo bringt drei Smartphones nach Europa

Das Vivo X500 Pro Max und X500 Pro kommen nach Europa, kündigt der Hersteller direkt bei der Vorstellung der Smartphones mit Zeiss-Kameras in China an. Das dort schon länger erhältliche Foldable X Fold 6 kommt den beiden sogar noch zuvor.

In China hat Vivo drei Modelle der X500-Serie vorgestellt. Zwei davon bringt der Hersteller nach Europa. Das X500 Pro Max und das X500 Pro sind unterschiedlich groß und unterscheiden sich vor allem durch ihre Telekameras. Das Basis-X500 schafft es nicht nach Europa. Dafür ist das faltbare X Fold 6 bereits ab dem 1. Oktober in Europa erhältlich.

Großes Smartphone, bei dem das Kamerasystem im Fokus steht

Das X500 Pro Max ist vorerst das Topmodell der X500-Serie – bis wie beim X300 ein Ultra-Modell erscheint. Es verfügt über ein 6,85 Zoll großes AMOLED-Display mit 144 Hertz Bildwiederholrate und 3168 × 1440 Pixeln Auflösung. Das 8,1 Millimeter dicke Gehäuse mit Aluminiumrahmen ist nach IP69 wasserdicht und hält auch Strahlwasser aus.

Das Vivo X500 Pro Max hat ein 6,85 Zoll großes Display.

Besonderen Wert legt Vivo auf das Kamerasystem und arbeitet dafür mit Zeiss zusammen. Die Hauptkamera nutzt den 1/1,28 Zoll großen Sony Lytia L910 mit einer Auflösung von 50 Megapixeln als Bildsensor. Die Kleinbild äquivalente Brennweite liegt bei 24 Millimetern. Eine optische Bildstabilisierung soll bei Videos bis zu drei Grad ausgleichen, was der Hersteller als «Gimbal-Niveau» bezeichnet.

Die Telekamera kommt gegenüber der Hauptkamera mit 85 Millimetern auf eine 3,5-fache Vergrößerung. Ihr 1/1,4 Zoll großer Sensor hat eine Auflösung von 200 Megapixeln. Die Brennweite lässt sich mit einem Telekonverter zum Anstecken auf 200 oder 400 Millimeter erhöhen. Die 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit einer f/2,0-Blende und 16 Millimetern Brennweite rundet das Kamerasystem auf der Rückseite ab. Dazu kommt noch eine 50-Megapixel-Frontkamera.

Vivo bietet für viele seiner Smartphones Telekonverter zum Anstecken an.

Quelle: Vivo

Als Prozessor verbaut Vivo den neuen Dimensity 9600 Pro von Mediatek und stellt ihm wahlweise 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der Datenspeicher ist 256 oder 512 Gigabyte oder ein Terabyte groß. Der Akku hat eine Kapazität von 8000 mAh und lädt via Kabel mit bis zu 90 Watt. Kabellos nimmt er bis zu 40 Watt entgegen.

Das X500 Pro ist kleiner und dem Pro Max sehr ähnlich

Das X500 Pro ist kleiner als das Pro Max und verfügt über eine andere Telekamera. Sein AMOLED-Display ist 6,36 Zoll groß und sein Akku hat eine Kapazität von 6510 mAh. Bei der Telekamera verbaut Vivo den Lytia 610 mit 64 Megapixeln Auflösung. Die Brennweite bleibt bei 85 Millimetern und die Blende wird mit f/2,5 etwas größer. Es verfügt zudem nur über zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher.

Das X500 Pro ist kompakter als das Pro Max.

Quelle: Vivo

Preis und Verfügbarkeit

Was das X500 Pro Max und das X500 Pro in Europa kosten sollen? Welche Speichervarianten und welche der vier Farben zur Auswahl stehen? Ab wann sie wirklich erhältlich sind? Das will Vivo erst bei seinem Launch Event am 27. Oktober bekannt geben.

Noch ist unklar, ob alle vier Farben in Europa erhältlich sind.

Quelle: Vivo

Das Vivo X Fold 6 kommt schon vorher nach Europa

Noch vor den beiden X500-Smartphones bringt Vivo das X Fold 6 nach Europa. Ab dem 1. Oktober will der Hersteller das faltbare Smartphone unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkaufen. Er nennt aber noch keinen Preis und macht noch keine Angaben zu den verfügbaren Speichervarianten.

Zusammengeklappt ist das X Fold 6 schmal wie ein herkömmliches Smartphone und aufgeklappt fast quadratisch.

Quelle: Vivo

In China bietet Vivo das X Fold 6 wahlweise mit 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher an. Der Datenspeicher kann 256 oder 512 Gigabyte oder ein Terabyte groß sein. Ob es beim 7000-mAh-Akku bleibt, ist bei chinesischen Herstellern ebenfalls nicht sicher. Sie passen gerne die europäischen Modellvarianten noch in verschiedenen Bereichen an.

Die AMOLED-Displays dürften aber auch in Europa 6,51 Zoll (außen) und 8,02 Zoll (innen) groß sein. In dem faltbaren Smartphone steckt der Dimensity 9500 Super als Chipsatz. Insgesamt fünf Kameras verbaut Vivo im X Fold 6:

Hauptkamera: 200 Megapixel, f/1,7

Ultraweitwinkelkamera: 50 Megapixel, f/2,1

Periskoptelekamera: 50 Megapixel, f/2,6

Frontkamera in jedem Display: je 20 Megapixel, f/2,4

Sogar für sein Falt-Smartphone bietet Vivo einen Telekonverter an.

Quelle: Vivo

Das gesamte Smartphone ist nach IP58/59 wasserdicht, aber nicht staubdicht. Wie für das Vivo X300 Ultra bietet Vivo auch für das X Fold 6 einen Telekonverter zum Anstecken an.

Produkttest Vivo X300 Ultra im Test: Eine Kamera mit Android, die auch telefonieren kann Jan Johannsen 55 Likes 55 28 Kommentare 28

Titelbild: Vivo

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