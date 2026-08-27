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Xbox Disc‑Spiele erhalten digitale Lizenzen

Microsoft hat offiziell eine Disc‑to‑Digital‑Funktion für Xbox angekündigt. Damit werden Disc‑Spiele mit einer digitalen Lizenz erweitert – und können somit auch auf PC und per Cloud gespielt werden.

Microsoft hat die seit Wochen erwartete Disc‑to‑Digital‑Funktion offiziell bestätigt, über die wir bereits Anfang Juli berichteten. In einem Xbox-Wire‑Beitrag kündigt das Unternehmen an, dass Xbox Insider die Funktion ab dem 31. August testen können. Wer eine unterstützte Disc in eine Xbox One oder Xbox Series X einlegt und das Spiel startet, erhält eine digitale Lizenz. Ein breiterer Rollout für alle Xbox-Gamer soll in den kommenden Monaten folgen.

Die digitale Lizenz ist an die Disc gebunden – sie wandert mit, wenn die Disc weitergegeben wird. Sobald die Lizenz aktiviert ist, profitiert der Besitzer von allen Vorteilen digitaler Spiele: Xbox Play Anywhere und Xbox Cloud Gaming, sofern vom Spiel unterstützt. Die Disc selbst funktioniert aber auch weiterhin wie gewohnt.

Laut Microsoft unterstützt die Funktion «die meisten» Disc‑Spiele für Xbox One und Xbox Series X. Der Start erfolgt mit «Tausenden von Titeln», die im Laufe der Zeit stetig ergänzt werden. Nicht alle Spiele sind von Anfang an verfügbar – Publisher müssen aktiv zustimmen, damit ihre Discs digitale Lizenzen freigeben. Discs für die Original‑Xbox und die Xbox 360 sind von der Funktion ausgenommen.

Sony schafft 2028 Discs ab

Microsofts Ankündigung folgt auf eine Bekanntgabe von Sony, ab Januar 2028 keine physischen Playstation‑Spiele mehr zu produzieren. Sony hat bislang keine vergleichbare Funktion angekündigt, um bestehende Disc‑Sammlungen zu digitalisieren.

Titelbild: Shutterstock

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