XPS kehrt zurück: Nach einem Jahr ist die Laptop-Marke wieder da

Ein Jahr nachdem Dell sich von XPS verabschiedet hat, holt der Hersteller die Notebook-Marke zurück und schreibt sie ab sofort auch auf den Deckel der Laptops.

Auf der CES 2025 verabschiedete Dell seine zahlreichen Marken zugunsten angeblich übersichtlicher Namenskategorien. Doch Dell, Dell Pro und Dell Pro Max mit jeweils drei Untersegmenten scheinen nicht gut angekommen zu sein. Auf der CES 2026 verkündete der Hersteller jetzt die Rückkehr von XPS als Marke für seine Premium-Laptops.

XPS statt Dell auf dem Deckel

Mit der Rückkehr des Namens stellt Dell auch zwei neue Notebooks vor: das XPS 14 und das XPS 16. Bei ihnen befindet sich der XPS-Schriftzug prominent auf dem Deckel – und nicht mehr das Dell-Logo wie in der Vergangenheit.

XPS statt Dell auf dem Deckel.

Quelle: Dell

Das Unibody-Gehäuse der XPS-Notebooks ist aus Aluminium und jeweils 14,6 Millimeter dick. Dell setzt auf Intel-Chips der neuen dritten Core-Ultra-Generation inklusive integrierter Intel-Grafikchips mit zwölf Xe-Kernen. Damit soll sich die Grafikleistung gegenüber den Vorgängern um 50 Prozent erhöhen und die KI bis 78 Prozent schneller werden. Der Arbeitsspeicher reicht von 16 bis 64 Gigabyte und die SSDs sind 512 Gigabyte bis 4 Terabyte groß.

Besonders stolz ist Dell auf die neuen Batteriezellen mit einer höheren Energiedichte (900 ED). Das bedeutet, die 70 Wattstunden benötigen weniger Volumen als bei älteren Batterien. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 27 Stunden bei Videostreaming und über 40 Stunden bei lokaler Videowiedergabe an.

Von der Displaygröße abgesehen, sind sich das XPS 14 und XPS 16 sehr ähnlich.

Beide Notebooks gibt es entweder mit LCD-Bildschirm und 2K-Auflösung oder 3,2K-OLED-Display inklusive Touch-Option. Das XPS 14 bringt 1,38 Kilogramm auf die Waage. Beim XPS 16 sind es 1,7 Kilogramm. Die OLED-Versionen sind jeweils noch geringfügig leichter.

Zur Ausstattung gehört eine 8-Megapixel-Webcam, die eine 4K-Auflösung schafft. Bei den Anschlüssen gibt es dreimal Thunderbolt 4 (USB Type-C), die alle DisplayPort 2.1 und Power Delivery unterstützen. Der 3,5-Millimeter-Audioanschluss bleibt die einzige nicht USB-C-Verbindung.

Bei den Anschlüssen setzt Dell auf Thunderbolt 4 in USB-C-Form.

Quelle: Dell

Das XPS 14 und 16 bietet Dell mit Windows 11 Home oder Pro an. Im Laufe des Jahres soll es das XPS 14 auch mit vorinstalliertem Ubuntu 24.04 LTS geben.

XPS 13 und weitere Geräte

XPS 14 und 16 sollen nicht alleine bleiben. Dell will weitere XPS-Geräte auf den Markt bringen und den Markennamen wohl nicht nur für Notebooks verwenden. Die Neuauflage des XPS 13 als dünnstes und leichtestes XPS-Notebook hat der Hersteller schon öffentlich erwähnt. Es soll zudem das günstigste Gerät der Serie werden. Weitere Details zu ihm folgen im Laufe des Jahres 2026.

Preis und Verfügbarkeit

In den USA bietet Dell bereits erste Konfigurationen des XPS 14 und XPS 16 an. Hierzulande kannst du voraussichtlich im Februar mit den ersten Geräten rechnen.

Die genauen Konfigurationen für Europa sollen im Februar erscheinen.

Quelle: Dell

Nicht die einzige Namensänderung bei Dell

Die Rückkehr von Dell ist nicht die einzige Namensänderung im Portfolio von Dell. Auf einem aktuellen Schaubild gestaltet es sich übersichtlicher als noch vor einem Jahr und «Pro Max» wurde ebenfalls durch eine alte Marke ersetzt.

Dells Markenwelt von 2026 in der Übersicht.

Quelle: Dell

Für Privatkunden gibt es damit Dell-Geräte und die höherwertigen XPS-Geräte. Alienware bleibt Dells Marke für Gaming. Für Firmenkunden gibt es weiterhin Dell Pro und, falls mehr Leistung nötig ist, kehrt mit Dell Pro Precision die nächste Marke zurück, die vor zwölf Monaten eingestellt wurde.

Titelbild: Dell

