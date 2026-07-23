News & Trends 12 3

Xteink X4 Pro: Der winzige E-Reader bekommt endlich Touchscreen und Frontlicht

Xteink macht seinen Hosentaschen-Reader alltagstauglicher. Das ungewöhnlich kleine Format bleibt jedoch mit Einschränkungen bei Display und Ladeanschluss verbunden.

Der Xteink X4 Pro passt mit seinem 4,3-Zoll-Display in die Hosentasche. Gegenüber seinem Vorgänger bringt der Mini-E-Reader zwei entscheidende Neuerungen mit: einen Touchscreen und eine einstellbare Frontbeleuchtung.

Mit Abmessungen von 111 × 69 × 5,95 Millimetern und einem Gewicht von 72 Gramm fällt der X4 Pro kleiner und leichter aus als die meisten Smartphones. Auf der Rückseite sitzen Magnete, über die du ihn an kompatiblen Smartphones oder Hüllen befestigen kannst.

Der Mini-E-Reader haftet ähnlich wie eine magnetische Powerbank an der Rückseite des Smartphones.

Quelle: Xteink

Touchscreen ergänzt physische Tasten

Das E-Ink-Display löst mit 800 × 480 Pixeln auf und erreicht rund 219 Pixel pro Zoll. Damit wirkt die Textdarstellung weniger scharf als bei vielen aktuellen Kindle- oder Kobo-Modellen mit 300 ppi.

Neu ist die Bedienung per Touchscreen. Du kannst durch Menüs wischen, Einstellungen auswählen und Seiten direkt auf dem Display umblättern. Die seitlichen Blättertasten bleiben erhalten. So lässt sich der Reader weiterhin bequem mit einer Hand bedienen.

Laut einem ersten Hands-on-Bericht von The Verge reagiert der Touchscreen allerdings nicht immer so zuverlässig wie bei etablierten E-Readern. Einzelne Eingaben wurden demnach nicht immer sofort erkannt.

Frontlicht für das Lesen im Dunkeln

Der X4 Pro erhält außerdem eine Frontbeleuchtung. Du kannst sowohl Helligkeit als auch Farbtemperatur anpassen und das Licht für abendliches Lesen wärmer einstellen. Eine automatische Anpassung bietet das Gerät nicht.

Eine integrierte Beleuchtung fehlte dem Vorgängermodell noch.

Quelle: Xteink

Aufgrund der zusätzlichen Beleuchtung vergrößert Xteink den Akku von 650 auf 1100 mAh. Eine konkrete Laufzeit nennt der Hersteller nicht.

Bücher überträgst du per WLAN oder App auf das Gerät. Zusätzlich können Dateien direkt auf die microSD-Karte kopiert werden. Ein integrierter Buchladen fehlt. Der Reader unterstützt unter anderem EPUB- und TXT-Dateien. Zum Lieferumfang gehört eine Speicherkarte mit 16 Gigabyte, der Steckplatz nimmt Karten mit bis zu 256 Gigabyte auf.

Zum Laden verwendet Xteink keinen direkten USB-C-Anschluss, sondern einen magnetischen Anschluss auf der Rückseite. Der passende USB-C-Adapter liegt bei. Geht er verloren, kannst du jedoch nicht einfach ein gewöhnliches Kabel anschließen.

Xteink bietet den X4 Pro für 99 US-Dollar an. Damit kostet er 30 Dollar mehr als der Vorgänger.

Titelbild: Xteink

Dieser Artikel gefällt mir! 12 Personen gefällt dieser Artikel







