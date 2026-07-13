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Pia Seidel
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Ziemlich hoch, ziemlich einfach: Ein Turm nur aus Stapelsteinen

Pia Seidel
13.7.2026
Bilder: Pia Seidel

Ein Turm, viereinhalb Meter hoch, mitten in einer Design-Ausstellung in Kopenhagen. An der «3daysofdesign» hat Stapelstein gezeigt, wie weit sich das Spielprinzip treiben lässt. Ich habe mir die Installation genauer angeschaut.

Kein Werkzeug, keine Schrauben, nur Element auf Element. Und trotzdem stand er einfach da, der rosafarbene Turm. Mitten in der Deoron-Ausstellung, die im Rahmen der «3daysofdesign» über 30 Studios und Labels versammelte.

Stapelstein-Türme in der Deoron-Ausstellung.
Stapelstein-Türme in der Deoron-Ausstellung.

Was hinter den Macaron-Formen steckt

Überdimensionierte Macarons? Fast. Eigentlich steckt dahinter Bewegungstherapie mit Sinn für Humor. Stapelstein stammt aus Deutschland und wurde von Stephan Schenk gegründet, der aus einer Pädagogenfamilie kommt. Am Anfang stand ein Hocker, den man spielerisch verstellen kann – eher brav, eher praktisch. Dann zeigte Schenk die ersten Prototypen Kindern. Und die dachten sich: Hocker? Eher nicht. Türme bauen, Parcours aufstellen, Farben sortieren – das macht doch viel mehr Sinn. Aus dem Hocker wurde ein offenes Bewegungsobjekt, das sich nicht mehr festlegen liess.

Die gestapelten Elemente laden zum Weiterbauen ein.
Die gestapelten Elemente laden zum Weiterbauen ein.

Der pädagogische Hintergrund ist kein Zufall. Laut der Weltgesundheitsorganisation bewegen sich rund 80 Prozent der Jugendlichen weltweit zu wenig – zu viele Stunden in der Schule, zu viele vor dem Bildschirm, zu wenig freies Spiel. Genau da will Stapelstein ansetzen: mit Farbe statt Ermahnung.

Von Pastell bis knallig bietet Stapelstein eine breite Farbpalette, wobei in Kopenhagen nur Rosa zu sehen war.
Von Pastell bis knallig bietet Stapelstein eine breite Farbpalette, wobei in Kopenhagen nur Rosa zu sehen war.

Der Turm als Performance

Die Installation in Kopenhagen, «Stapelstein Grow» genannt, war weniger Ausstellungsstück als Aufführung. Der Turm entstand live, Element für Element, während Stephan Schenk selbst daran hochstieg. Kein Gerüst, kein Kran, nur er und sein Gleichgewichtssinn. Sein Körper war das einzige Werkzeug. Fertig war die Skulptur damit aber nicht: Über die drei Messetage hinweg konnten die Neugierigen selbst weiterbauen.

Zwei Module wirken wie ein Macaron.
Zwei Module wirken wie ein Macaron.

Zukunftsorientiertes Spielen

Und weil Nachhaltigkeit bei Spielzeug schnell zum Lippenbekenntnis wird: Hier steckt tatsächlich mehr dahinter. Die Elemente bestehen ausschliesslich aus EPP, einem Kunststoff, der sich zu 100 Prozent wieder in die Produktion zurückführen lässt. In Zusammenarbeit mit WasteReduction entfernt jeder Kauf zusätzlich Plastikmüll aus der Umwelt, laut Stapelstein bisher rund 40 000 Kilogramm. Hergestellt wird zudem schadstofffrei in Deutschland, in der laut eigenen Angaben energieeffizientesten EPP-Produktionsstätte der Welt.

Warum die Stapelsteine gerade jetzt interessant sind

Die Installation zeigt, was mit diesen Elementen möglich ist. Aber auch zuhause oder auf Reisen machen sie schon in kleiner Zahl eine gute Figur. Kompakt, robust, wetterfest – egal, ob Balance-Übung im Hotelzimmer oder Hindernisparcours am Strand: Das «Stapelstein Inside Rainbow Classic 6er Set» etwa macht einfach mit: leicht genug für den Kofferraum oder fürs Reisegepäck, gross genug für jede Ferienlangeweile.

Stapelstein Beschäftigungsspielzeug Base 33 x 28 cm - mehrfarbig
Bewegungsspielzeug
EUR107,87

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Titelbild: Pia Seidel

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Senior Editor
Pia.Seidel@digitecgalaxus.ch

Wie ein Cheerleader befeuere ich gutes Design und bringe dir alles näher, was mit Möbeln und Inneneinrichtung zu tun hat. Regelmässig kuratierte ich einfache und doch raffinierte Interior-Entdeckungen, berichte über Trends und interviewe kreative Köpfe zu ihrer Arbeit. 

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