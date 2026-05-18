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wytwix / hwbot.org
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9206 MHz: Neuer Weltrekord im Overclocking mit Flüssighelium

Kevin Hofer
18.5.2026

Der Overclocker «wytiwx» hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Für die zusätzlichen 88 MHz setzte der Chinese statt des üblichen Stickstoffs auf Flüssighelium.

9206 MHz sind die höchste je gemessene Taktfrequenz einer handelsüblichen CPU. Verifiziert ist der Wert auf der Overclocker-Plattform Hwbot. Erreicht hat ihn der chinesische Overclocker «wytiwx» mit einem einzelnen Kern eines Intel Core i9-14900KF auf Basis von Raptor Lake. Der bisherige Rekord lag bei 9118 MHz. Aufgestellt hatte ihn der Schwede «elmor», der als Erster überhaupt mit einer Intel-CPU die 9-GHz-Marke durchbrochen hatte. Schon 2025 hatte «wytiwx» den Rekord vermeintlich mit 9133 MHz gebrochen. Diese Daten sind bei Hwbot inzwischen aber nicht mehr vorhanden. Wieso weiss ich nicht. Ich vermute, dass der Rekord für ungültig erklärt wurde.

Für die Kühlung nutzte «wytiwx» Flüssighelium. Es verdampft bei minus 269 Grad Celsius, was nur rund vier Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt. Die meisten Extreme-Overclocker verwenden flüssigen Stickstoff mit einem Siedepunkt von minus 195 Grad Celsius.

Das Flüssighelium sorgt für ordentlich Dampf.
Das Flüssighelium sorgt für ordentlich Dampf.
Quelle: Bilibili

Flüssighelium ist deutlich teurer. Wegen der schnelleren Verdampfung verbraucht es sich auch rascher. Für einen mehrstündigen Versuch braucht es deshalb grosse Mengen. Den theoretischen Temperaturvorteil in mehr Takt umzusetzen, gelingt aber nicht automatisch. Der sogenannte Pot muss absolut flach auf der CPU aufliegen. Thermische Spannungen belasten Mainboard und Komponenten. Zudem spielt die Qualität des Siliziums eine entscheidende Rolle. Das «Golden Sample» wird aus Dutzenden, teils Hunderten Exemplaren ausgewählt.

Für den Versuch waren von den acht P-Kernen des i9-14900KF nur sieben aktiv. Am Ende erreichte einer davon die 9,2 GHz. Die Effizienz-Kerne waren komplett deaktiviert. Als Betriebssystem diente Windows 7 Ultimate. Das System ist in der Szene beliebt, weil sich viele Hintergrunddienste abschalten lassen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Der DDR5-Speicher lief mit moderaten 5792 MHz bei CL32. Auf maximale Speicherleistung kam es hier nicht an. Den gesamten Aufwand des Teams zeigt ein Video auf der chinesischen Plattform Bilibili.

Vor dem Aufstieg der Intel-Raptor-Lake-Prozessoren hielt die AMD FX-8370 von 2014 bis 2022 mit 8722,78 MHz den Taktrekord. Sie galt als besonders übertaktungsfreudig, konnte bei der alltäglichen Rechenleistung aber nicht mit Intel mithalten. Intels neueste Core-Ultra-200S-Generation taugt ihrerseits nicht für Versuche jenseits der 9-GHz-Grenze. Auch AMDs aktuelle Zen-Prozessoren sind nicht für hohe Taktraten bekannt. Der Rekord von «wytiwx» dürfte deshalb vorerst Bestand haben.

Titelbild: wytwix / hwbot.org

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Kevin Hofer
Senior Editor
kevin.hofer@digitecgalaxus.ch

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