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Amazfit T-Rex Dual Solar lädt auf Vorder- und Rückseite

Die neue Outdoor-Smartwatch soll bei typischer Nutzung bis zu 51 Tage durchhalten. Amazfit setzt dafür erstmals bei einer AMOLED-Uhr auf zwei Solarmodule.

Ein Solarpanel sitzt im Display und sammelt während des Tragens Energie. Das zweite befindet sich auf der Rückseite und bietet laut Amazfit mehr als doppelt so viel aktive Ladefläche. In Pausen kannst du die Uhr ablegen und die Unterseite gezielt dem Licht aussetzen. Ein mitgeliefertes Band erlaubt es zudem, die Smartwatch außen am Rucksack zu befestigen.

Das rückseitige Solarmodul bietet mehr als doppelt so viel aktive Ladefläche wie das vordere.

Quelle: Amazfit

Solar verlängert die Laufzeit

Ohne Solarunterstützung sind bei typischer Nutzung laut Amazfit bis zu 25 Tage Akkulaufzeit möglich. Drei Stunden Licht pro Tag mit 50 000 Lux, etwa bei mäßigem Sonnenschein mit leichter Bewölkung, sollen den Wert über das vordere Panel auf 34 Tage erhöhen. Mit dem größeren Solarmodul auf der Rückseite sollen damit bis zu 51 Tage möglich sein.

Der Hersteller gibt noch weitere Werte für die Akkulaufzeit an: Bei intensiver Nutzung sind bis zu 13 Tage möglich. Mit Solarenergie steigt der Wert je nach Panel auf 15 beziehungsweise 18 Tage.

Im Outdoor-Extremmodus steigt die Laufzeit auf bis zu 180 Tage. Dafür nutzt die Uhr einige Funktionen nur eingeschränkt. Sie bestimmt die Position nur einmal pro Stunde per GPS. Das Display schaltet sich zudem nur zwölfmal täglich automatisch ein, wenn du das Handgelenk hebst. Das hintere Panel muss für die maximale Laufzeit außerdem kontinuierlich Licht mit 50 000 Lux erhalten. Ohne Solarenergie sind in diesem Modus laut Hersteller bis zu 40 Tage möglich.

Helles Display und robustes Gehäuse

Das runde AMOLED-Display misst 1,32 Zoll und erreicht laut Hersteller bis zu 3000 Nits Helligkeit. Saphirglas schützt den Bildschirm. Amazfit fertigt Lünette und vier Tasten aus Titan der Güteklasse 5, das hintere Solarpanel aus Keramikglas.

Die Uhr unterstützt unter anderem Wandern, Bergsteigen und Freizeittauchen.

Quelle: Amazfit

Die T-Rex Dual Solar ist für Freizeittauchgänge bis 50 Meter ausgelegt. Sie soll bei Temperaturen zwischen minus 30 und plus 70 Grad Celsius funktionieren.

Navigation auch ohne Mobilfunk

Für eine präzise Positionsbestimmung nutzt die Smartwatch Dualband-GPS und sechs Satellitensysteme. Auf der Uhr stehen Farbkarten zur Verfügung. Ergänzend kannst du topografische Karten mit Höhenlinien und Skikarten herunterladen. Wegpunkte und ein farbiges Höhenprofil sollen die Orientierung unterwegs erleichtern.

Die Uhr unterstützt mehr als 180 Sportmodi. Über die Zepp-App stehen außerdem Trainingspläne sowie Funktionen zur Analyse von Belastung und Erholung bereit.

Für den Alltag bringt die T-Rex Dual Solar Bluetooth-Telefonie, Offline-Musik und die Sprachsteuerung Zepp Flow mit. Die europäische Version unterstützt außerdem kontaktloses Bezahlen per NFC.

Die Amazfit T-Rex Dual Solar lässt sich ab dem 22. September in Europa vorbestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt laut Hersteller bei 649,90 Euro. Sobald ich weiß, wann die Smartwatch bei uns erhältlich ist, verlinke ich sie hier.

Titelbild: Amazfit

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