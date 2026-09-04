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Rudy Project «Astral Arc»: Sportbrille mit neuer Scheibengeometrie

Mit neuer Scheibengeometrie, verstellbarem Nasensteg und einem Rahmen aus biobasiertem Rilsan will Rudy Project bei der «Astral Arc» Komfort und Performance verbinden. Die rahmenlose Sportbrille richtet sich neben weiteren Outdoor-Sportarten vornehmlich an Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Triathletinnen und Triathleten.

Der italienische Hersteller von Velohelmen und Sportbrillen Rudy Project erweitert seine Astral-Familie um die «Astral Arc». Im Zentrum der neuen Sportbrille steht eine zylindrische Scheibe, die ein breites, ungehindertes Sichtfeld bieten soll. Gleichzeitig wurde die Geometrie so ausgelegt, dass sich die Brille an unterschiedliche Gesichtsformen anpassen lässt, wie der Hersteller in einer Mitteilung schreibt. Der Nasensteg lässt sich zusätzlich individuell verstellen.

Mit 31 Gramm fällt die «Astral Arc» leicht aus. Die Fassung besteht aus Rilsan Clear, einem biobasierten Polymer auf Basis von Rizinusöl. Rudy Project setzt das Material nach eigenen Angaben wegen seiner Kombination aus geringem Gewicht, Flexibilität und Haltbarkeit ein.

Die «Astral Arc» von Rudy Project mit neuer Scheibengeometrie in der Farbvariante Pink Fluo Faded White.

Verspiegelte Scheibe der Kategorie 3

Die verspiegelten Scheiben sind in verschiedenen Farbausführungen erhältlich und gehören zur Filterkategorie 3. Sie sollen bei hellem Licht Blendungen reduzieren und gleichzeitig Kontrast und Sicht auf dem Trail oder der Strasse verbessern. Je nach Variante liegt die Lichtdurchlässigkeit zwischen 12 und 14 Prozent.

Die «Astral Arc» ist zudem RX-kompatibel. Damit können Sportlerinnen und Sportler Korrekturgläser integrieren. Rudy Project positioniert die Brille entsprechend nicht nur für den Radsport, sondern als Multisport-Modell für Aktivitäten wie Laufen, Trailrunning, Wandern und weitere Outdoor-Sportarten.

Die neue Sportbrille ist in mehreren Farbvarianten erhältlich. Der offizielle Verkaufspreis soll bei 149,90 Euro liegen. Ob und wann wir das neue Modell von Rudy Project im Shop haben werden, ist noch offen.

Titelbild: Rudy Project

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