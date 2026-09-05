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Dieser Mähroboter räumt den Garten mit seinem Greifarm auf

Der Sunseeker S7 mäht nicht nur den Rasen, sondern sammelt auch herumliegendes Spielzeug und andere Gegenstände ein. Mit seinem Greifarm kann der Mähroboter bis zu zwei Kilogramm anheben.

Unter den neuen Mährobotern auf der IFA 2026 sticht der Sunseeker S7 mit seinem Greifarm hervor. Für alle anderen Modelle musst du Ordnung schaffen, bevor sie den Rasen mähen können. Der S7 kann kleinere Objekte selbst wegräumen. Das kannte ich bisher nur von Saugrobotern.

Video Produkttest Roborock Saros Z70: Was taugt der erste Saugroboter mit Greifarm? Lorenz Keller 21 Likes 21 20 Kommentare 20

Der Greifarm räumt Hindernisse aus dem Weg

Sunseeker hat auf der IFA drei neue Mähroboter vorgestellt. Sie unterscheiden sich durch die Fläche, die sie mähen können. Der S7 ist das Topmodell und schafft bis zu 3000 Quadratmeter Rasen – und nur er verfügt über den Greifarm. Dieser ist als optionales Zubehör erhältlich, das dort angebracht wird, wo sich sonst der Kantentrimmer befindet.

Der Greifarm nutzt die gleiche Kamera, die dafür sorgt, dass der absenkbare Trimmer jeden Halm bis ganz an die Kante kürzt. Der Mähroboter bewegt sich über ein Lidar-System durch den Garten und erkennt mit ihm auch Hindernisse. Die seitliche Kamera hilft dann beim Wegräumen. Ich habe bei Sunseeker auf dem Messestand nachgefragt, wieviel der Arm heben kann. Die Antwort: bis zu zwei Kilogramm.

Am Messestand bewegt der Sunseeker S7 einen Würfel durch den künstlichen Garten.

Ein weiteres Limit ist die Öffnung der Greifzangen. Für Äste und kleinere Spielzeuge genügt sie, den Fußball muss der Roboter anders aus dem Weg bekommen.

Die Kamera an der Seite des Greifarms.

Dank Lidar kommt der Sunseeker S7 ohne GPS aus. Mit einer Software namens «MapOS» legt er eine 3D‑Karte des Gartens an und erfasst auch Steigungen. Mithilfe der integrierten Wärmebildkamera erkennt er Igel und kann sie umgehen – aber nicht mit dem Greifarm zur Seite heben.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sunseeker S7 soll rechtzeitig zur nächsten Gartensaison ab Februar 2027 erhältlich sein. Er wird voraussichtlich 2500 Euro kosten. Für den Greifarm gibt es noch keinen genauen Preis, die Rede ist aber von etwa 500 Euro.

Fest im Griff.

Sunseeker will im nächsten Jahr den ganzen Garten smarter machen. Der Rasenmäher soll mit seinen Kameras und Sensoren Auffälligkeiten im Rasen erkennen und auf fehlende Nährstoffe, trockene Stellen oder Erkrankungen hinweisen. Zusätzlich will der Hersteller Regenmesser, Bodensensoren und Rasensprenger anbieten, die eine automatische Bewässerung übernehmen können.

Titelbild: Jan Johannsen

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