Boss kuschelt mit Steiff: Teddybären treffen auf Fashion

Stephan Lamprecht
20.11.2025

Zwei deutsche Traditionsmarken kooperieren. Der Modekonzern Boss und das für seine Teddybären bekannte Unternehmen Steiff bringen eine gemeinsame Kollektion heraus. Der Steiff-Teddy mit dem «Knopf im Ohr» spielt hier natürlich eine wichtige Rolle.

Drei Steiff-Bären bilden das Herzstück der Kollektion: der cremefarbene Plüschbär «Holly», ein Sammlerbär aus braunem Mohair als limitierte Edition sowie eine schwarze Variante, die exklusiv den Mitgliedern des XP-Programms von Boss vorbehalten ist. Die unverbindliche Preisempfehlung der Bären liegt zwischen 99 und 299 Euro oder Franken.

Mode und Accessoires gibt es auch

Die Modekollektion umfasst Fashion für Damen und Herren, die das Thema Kuscheligkeit interpretieren. Mäntel, Jacken, Hoodies, Mützen und Fäustlinge sind aus teddygleichen Materialien gefertigt. Für Kinder gehört unter anderem ein Teddy-Fleece-Hoodie mit Ohren an der Kapuze zum Programm.

Es geht nicht nur um Niedlichkeit. Im Rahmen der Kollab gibt es auch tragbare Mode.
Es geht nicht nur um Niedlichkeit. Im Rahmen der Kollab gibt es auch tragbare Mode.
Quelle: Boss

Bei den Accessoires sticht die Umhängetasche «B_Icon» aus Teddy-Gewebe mit goldfarbenen Details hervor. Boss hat auch bereits bekannte Modelle mit Plüschdetails neu aufgelegt.

Viel Flausch hat auch seinen Preis. Diese Tasche gibt es für 230 Euro.
Viel Flausch hat auch seinen Preis. Diese Tasche gibt es für 230 Euro.
Quelle: Boss

Beide Firmen sehen in der Pressemitteilung zur Kollab ein ideales Match, schließlich stünden beide Unternehmen für Handwerkskunst und Qualität.

Kampagne mit TikTok-Star

Die Werbekampagne für die Kapselkollektion unterstützen TikTok-Star Khaby Lame und das Model Amelia Gray. Für die digitale Inszenierung setzt Boss auch auf generative KI-Kunst. 22 Video- und Bildmotive, in denen die Boss-Bären in festlichen Szenen zu sehen sind, sollen für den medialen Buzz sorgen.

Die Kollektion ist ab sofort online bei Steiff und Boss sowie in ausgewählten Stores erhältlich. Die Preisspanne reicht von 19,95 Euro für Socken bis zu 2200 Euro für Mäntel.

Titelbild: Steiff

