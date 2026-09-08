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Candys neue Zwerge: Waschtrockner mit bis zu zwei Trommeln

Die italienische Marke Candy experimentiert mit Waschmaschinen. Sie zeigt auf der Techmesse IFA 2026 Mini-Geräte mit einer oder zwei Trommeln, die auch gleich die Kleider trocknen.

In Asien sind Mehrtrommel-Waschmaschinen bereits der Verkaufsschlager, berichten verschiedene Insider auf der Techmesse IFA, nun kommen auch die Europäer auf den Geschmack. Sie sind ideal für unterschiedliche Beladungsmengen und Wäschesorten. Ich habe im Frühling das erste Mal so ein Modell getestet und festgestellt, dass ich die kleinen Trommeln erstaunlich oft nutze.

Produkttest Mickey Mouse im Waschkeller: Die Candy Multiwash hat drei Trommeln Lorenz Keller 621 Likes 621 146 Kommentare 146

Zwei Trommeln, viele Einsatzmöglichkeiten

Eine neue Waschmaschine würde ich mir dafür nicht extra kaufen. Doch nun gibt es eine Möglichkeit, das eigene Gerät zu einer Mickey-Mouse-Waschmaschine umzubauen: unten die eigene Maschine mit einer Trommel, oben eines der neuen Modelle von Candy. Damit entsteht mit einem grossen Kreis unten und zwei kleinen oben die typische Silhouette der berühmtesten Maus der Welt.

Wichtig: Die Geräte mit zwei Trommeln können nicht nur waschen, sondern auch trocknen. Somit eignen sie sich auch als Alternative zu einem grossen Trockner, wenn du nur kleine Mengen trocknen willst – und gleichzeitig zwei zusätzliche Waschmöglichkeiten brauchst.

Diese Mini-Maschinen können alle waschen und trocknen.

Die rund 50 Zentimeter hohen Maschinen sind aber auch eine Lösung, wenn die Wohnung wenig Platz bietet. Sie passen je nachdem sogar unter ein Waschbecken. Oder als kompaktes Zweitgerät in Mietwohnungen, wenn beispielsweise nur alle zwei Wochen ein Waschtag möglich ist.

Die zwei neuen Doppel-Trommeln

Diese Modelle mit zwei Trommeln hat Candy auf der Techmesse IFA konkret angekündigt:

Combi Wash&Dry: Die Maschine hat zwei Trommeln, die jeweils 2 Kilogramm waschen und 1 Kilogramm trocknen können. Beide Trommeln lassen sich unabhängig voneinander nutzen. Dank einer Wärmepumpe erreicht die Maschine Energieeffizienz A. Ein Tank mit 400 Millilitern dosiert Waschmittel automatisch. Das alles passt in die Masse 59,5 × 55 × 51,5 Zentimeter (H × B × T). Der Combi Wash&Dry Waschtrockner kommt voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 in unseren Shop. Der offizielle Verkaufspreis beträgt 899 Franken.

Die Combi Wash&Dry in schickem Grau fasst zwei Mal zwei Kilogramm.

Duo Wash&Dry: Das Gerät ist mit 60 × 46,9 × 47,4 Zentimetern etwas kompakter, fasst dafür auch nur 1 Kilogramm Wäsche pro Trommel – und kann nur 0,5 Kilogramm trocknen. Auch der Tank für die automatische Dosierung ist mit 250 Millilitern etwas kleiner. Der Duo Wash&Dry kommt ebenfalls voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 in unseren Shop – zur unverbindlichen Preisempfehlung von 599 Franken.

Die Duo Wash&Dry in Weiss weckt Retro-Gefühle.

Noch kleiner, noch nischiger

Einen so kleinen Waschtrockner wie den Candy Mono Wash&Dry habe ich noch nie gesehen. Mit den Massen 34,8 × 45,9 × 45,9 Zentimeter (H × B × T)) sieht das Gerät aus wie ein Spielzeug. Aber die Maschine wäscht 1 Kilogramm Kleider – und trocknet 0,5 Kilogramm. Auch hier ist das System für die automatische Dosierung eingebaut, inklusive 250-Milliliter-Tank. Der Preis: 399 Franken. Marktstart, auch bei uns im Shop, voraussichtlich im zweiten Quartal 2027.

Die Mono Wash&Dry ist die kleinste Waschmaschine, die ich je gesehen habe.

Du hast wenig Platz, willst aber trotzdem eine «richtige» Maschine? Auch dafür hat Candy eine Lösung: Die Mini Wash ist deutlich kleiner als das Standardmass, fasst aber trotzdem sechs Kilogramm Wäsche. Sie misst 51 × 49 × 70 Zentimeter (H × B × T) und bietet alles, was grosse Maschinen auch können: einen Schnellwaschgang ab 14 Minuten, zusätzliche Hygiene durch automatische Reinigung der Türe und Energieeffizienz A. Die Mini Wash startet im ersten Quartal 2027 zum Preis von 799 Franken.

Die Mini Wash passt auch in kleine Ecken im Badezimmer.

Übrigens: Haier, der chinesische Mutterkonzern der italienischen Marke Candy, bringt im ersten Quartal 2027 auch noch weitere Varianten der Mickey-Mouse-Waschmaschine auf den Markt. Die Haier Multi Care hat drei Trommeln mit 10 plus 1 plus 1 Kilogramm Fassungsvermögen. Trotzdem hat die Maschine die Standardmasse einer normalen Waschmaschine. Der offizielle Preis beträgt 999 Franken. Und für 200 Franken mehr kann die Maschine auch gleich noch trocknen. Konkret heisst das: in der grossen Trommel 10 Kilogramm waschen und 6 Kilogramm trocknen, in den kleinen Trommeln jeweils 1 Kilogramm waschen und 0,5 Kilogramm trocknen.

Haiers Multi Care hat drei Trommeln, ist aber nicht grösser als eine normale Waschmaschine.

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