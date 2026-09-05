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Messepremiere: Boschs erste Siebträgermaschine mit eingebauter Mühle

Auf der IFA kündigt Bosch den Einstieg in den wachsenden Markt der Siebträgermaschinen an. Die Maschine richtet sich an alle, die zu Hause etwas Barista-Feeling erleben wollen, ohne großen Aufwand betreiben zu müssen.

Halbautomatische Siebträger mit eingebauter Mühle sind derzeit gefragt. Der Vorteil dieser Geräteklasse: Sie sparen Platz in der Küche, und der Kauf einer separaten Mühle entfällt.

Genau das kritisieren Espresso-Enthusiasten allerdings auch. Denn in der Praxis müsste die Kundschaft Abstriche bei der Kaffeemaschine oder der Mühle hinnehmen. Ob Bosch hier eine gute Balance findet, muss sich noch in Praxistests erweisen. Die Eckdaten der Messeneuheit lesen sich allerdings ambitioniert.

Von Espresso bis Cold Brew per Knopfdruck

Als Halbautomat bietet die «HomeCafé Serie 4» über Direktwahltasten Espresso, Lungo, Americano, «Cold Brew» oder schlicht Heißwasser. Für Milchgetränke steht eine Dampflanze mit der für Bosch-Geräte typischen Aufschäumhilfe bereit. Sie unterstützt bei der Zubereitung von warmer Milch und Milchschaum.

Siebträger im Profi-Format

Beim Siebträger hat sich Bosch für das bei Profimaschinen übliche 58-Millimeter-Format entschieden. Enthalten sind jeweils einwandige und doppelwandige Siebeinsätze für Ein- oder Zweitassenbezug. Dank des Standardformats passen auch Siebe oder Zubehör wie Tamper anderer Hersteller zur Bosch-Maschine.

Integriertes Mahlwerk mit Antistatik-Funktion

Das eingebaute Mahlwerk bietet 30 Mahlgrade sowie fünf Stufen Voreinstellungen für die Mahlmenge. Der Bohnenbehälter fasst 250 Gramm Bohnen und lässt sich herausnehmen. Eine Einfüllhilfe soll verhindern, dass Kaffeemehl neben dem Siebträger landet.

Die «HomeCafé Serie 4» bietet ein Komplettpaket für den Einstieg in die Siebträgerwelt.

Quelle: Bosch

Ein Tamper zum Verdichten des Kaffeemehls liegt ebenfalls bei. Eine Tampermatte hält Bosch für nicht notwendig. An der Unterseite des Siebträgers ist ein Gummiaufsatz integriert, der die Funktion der Matte übernehmen soll.

PID-Regelung und 15 bar Pumpendruck

In der «HomeCafé Serie 4» arbeitet ein Thermoblock-System mit PID-Temperaturregelung, die in mehrere Stufen zwischen 90 und 96 Grad erlaubt. Die Pumpe arbeitet mit einem Druck von 15 bar. Ein Manometer hilft bei der Kontrolle und lädt zum Experimentieren mit Mahlgrad und Tamper ein, bis der Wert stimmt.

Preis und Verfügbarkeit

Die 33,8 × 34,7 × 41 Zentimeter große Maschine mit Edelstahlgehäuse bringt ein integriertes Reinigungs- und Entkalkungsprogramm mit. Zur Reinigung von Dampflanze und Dusche liefert Bosch Zubehör mit, das sich direkt in der Maschine verstauen lässt.

Die unverbindliche Preisempfehlung lautet 1149 Euro. Der Straßenpreis dürfte bei der Hälfte liegen. Die Maschinen sollen bereits in diesem Monat in den Handel kommen.

Titelbild: Bosch

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