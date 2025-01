Canon RF 16-28mm F2.8 – jup, noch ein Weitwinkel-Zoom

Weil vier noch nicht genug sind, erweitert Canon sein Sortiment um ein fünftes Weitwinkel-Zoom. Es siedelt sich preislich in der Mitte an und richtet sich an Kundschaft, die früher bei Tamron und Sigma eingekauft hat.

Das Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM ist das zweite lichtstarke Vollformat-Zoom der Marke für den mittelgrossen Geldbeutel. Es kostet mit 1149 Franken oder 1299 Euro nur gut halb so viel wie sein luxuriöser L-Bruder, das RF 15-35mm F2.8L IS USM.

Die neue Linse soll ein Vakuum füllen: Früher gab es in diesem Preissegment Objektive von Drittherstellern wie Tamron und Sigma. Doch seit dem Umstieg auf das spiegellose RF-System unterstützt Canon grundsätzlich nur noch hauseigene Objektive, was regelmässig für Kritik sorgt. Mittlerweile erteilt die japanische Marke punktuell Lizenzen an Dritthersteller – so darf Sigma ein paar Linsen für APS-C-Kameras verkaufen. Doch im Vollformat scheint Canon stattdessen lieber das eigene Line-up zu erweitern.

Das neue Weitwinkel-Objektiv hat das gleiche Format wie das 28-70mm F2.8 IS STM.

Das RF 16-28mm F2.8 IS STM ergänzt das RF 28-70mm F2.8 IS STM, welches Canon letzten Herbst auf den Markt brachte. Das neue Weitwinkel folgt dem gleichen Konzept: Der Zoombereich fällt gegenüber dem L-Äquivalent kleiner aus und die Bildqualität dürfte gut, aber nicht perfekt sein. Dafür ist das RF 16-28mm F2.8 IS STM für seine Lichtstärke preiswert und kompakt. Es misst in der Länge 91 mm, wiegt 445 Gramm und hat einen Filterdurchmesser von 67 mm.

Der Bildstabilisator kompensiert laut Herstellerangaben 5,5 Blendenstufen – in Kombination mit einem stabilisierten Sensor sind es bis zu 8 Blendenstufen. Der STM-Motor soll für einen schnellen und leisen Autofokus sorgen. Dichtungen schützen das Objektiv zudem vor Staub und Spritzwasser. Verfügbar ist es ab dem 14. Februar.

Einordnung im Sortiment

Damit du in Canons Weitwinkel-Dschungel den Überblick behältst, hier noch eine Übersicht der anderen RF-Zooms in diesem Bereich.

Das Biest

Objektiv Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM Canon RF, Vollformat 70

Das Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM ist das klassische High-End-Weitwinkel. Lichtstark, optisch hervorragend und mit einem grossen Zoombereich. Dafür aber teuer, gross (126,8 mm) und schwer (840 g).

Das Extreme

Objektiv Canon RF 10-20mm F4 L IS STM Canon RF, Vollformat 1

Du willst Fotos mit einer absurden Perspektive? Dafür hat Canon das RF 10-20mm F4L IS STM auf Lager. Der Unterschied zu den 15 Millimetern am kurzen Ende des klassischen Weitwinkel-Zooms ist riesig. 10 Millimeter bedeuten ein Sichtfeld von 130 Grad. Damit ist das Objektiv eher für Spezialanwendungen geeignet. Es kostet ähnlich viel wie das 15-35mm-Modell, ist ähnlich gross (112 mm), weniger schwer (540 g), aber auch weniger lichtstark.

Der Mittelweg

Objektiv Canon RF 14-35mm f/4L IS USM Canon RF, Vollformat 28

Besonders in der Landschaftsfotografie bringen sehr lichtstarke Objektive oft nicht viel Mehrwert. Reicht dir auch ƒ/4, bietet das RF 14-35mm F4L IS USM einen Kompromiss aus sehr guter Bildqualität, Kompaktheit (99,8 mm, 540 g) zu einem vernünftigen Preis.

Das Billige

Objektiv EUR 552,97 Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM Canon RF, Vollformat 8

Unterhalb des neuen RF 16-28mm F2.8 IS STM gibt es noch das sehr günstige Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM. Es wiegt mit 390 Gramm am wenigsten und ist mit 88,8 mm Länge schön kompakt. Dafür verzichtest du hier auf Lichtstärke und auch einiges an Abbildungsleistung.