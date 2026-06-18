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Carrera startet «Formula Kidz» für die Kleinsten

Carrera bringt eine eigene Produktwelt für Kinder ab drei Jahren auf den Markt. Dazu gehören eine klassische Slotcar-Bahn, eine Arena im Tragekoffer und ein RC-Fahrzeug.

Das «First Formula Kidz-Set» soll bereits in den kommenden Tagen auf den Markt kommen. Die batteriebetriebene 2,4 Meter lange Strecke setzt auf den Maßstab 1:50. Für die Steuerung der beiden Fahrzeuge «Fireflash» und «Thunderbolt» liegen zwei für Kinderhände gestaltete Regler bei.

Das Set für die Kleinsten mit der klassischen Acht.

Quelle: Carrera

Die Slotcar-Bahn ist bewusst einfach gehalten, also ohne Überholen oder Loopings. Die Altersempfehlung ist ab drei Jahren. Das Set soll 29,90 Euro kosten.

Rennset für Daheim und unterwegs

Die «Speed Arena Formula Kidz» kommt in einem Tragekoffer. Der Rennspaß soll so direkt nach dem Aufklappen beginnen. Das Set für Kinder ab vier Jahren eignet sich laut Carrera für unterwegs, ist aber auch im Kinderzimmer schnell aufgebaut und wieder weggeräumt.

Rennspaß im Urlaub oder bei Familienbesuchen soll das Set im Koffer liefern.

Quelle: Carrera

Die beiden Fahrzeuge «Fireflash» und «Thunderbolt» treten auch hier gegeneinander an. Die «Speed Arena» soll Ende Juni für rund 47 Euro in den Handel kommen.

Ein erster RC-Racer

Voraussichtlich im August erscheint das ferngesteuerte Fahrzeug «RC Formula Kidz Racer». Der 23 Zentimeter lange Rennwagen mit Frontlichtern und Motorengeräuschen soll bereits aufgeladen im Karton liegen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Carrera mit 5 km/h an, was Kinder ab drei Jahren nicht überfordern dürfte. Der Preis liegt bei 37 Euro.

Die per Knopfdruck aktivierbaren Scheinwerfer dürften junge Fans begeistern.

Quelle: Carrera

Ausbau des Portfolios nach unten

Die neue eigenständige Lizenzwelt für Kids erscheint konsequent. Sie kommt ohne den «Niedlichkeitsfaktor» der Modelle von Mario Kart, Paw Patrol und Pixars Cars aus. Die Gestaltung greift die in den vergangenen Jahren gewachsene Popularität der Formel 1 auf und lässt die Kids bereits in Richtung der «erwachsenen» Modelle blicken.

Ob und wann wir die drei neuen Produkte in den Shop bekommen, kläre ich gerade mit unserem Einkaufsteam ab.

Titelbild: Carrera

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