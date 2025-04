News & Trends 5

Der Birkenstock «Boston» Clog kommt mit dem Prädikat «Nova» zurück

Mit grossen Schritten bewegen wir uns Richtung Sandalen-Wetter. Für alle Füsse, die endlich wieder auf Birkenstocksohlen gebettet werden wollen, hat der deutsche Schuhhersteller zwei brandneue Asse im … Ärmel?!

Gesundheitslatschen, Ökoschlappen, Schuhe für Vegane … Birkenstocks mussten sich schon mit so manchem abfälligen Vorurteil herumschlagen. Und haben trotzdem unbeirrt ihren Siegeszug weitergeführt. Von Hipster-Füssen unter die Fittiche des französischen Luxuskonzerns LVMH, durchs «Barbie»-Movie bis an die Börse.

Nun steht ihre Hochsaison wieder vor der Tür: der Sommer. Und pünktlich zum Heisslaufen der legendären Korksohlen hat Birkenstock zwei ihrer Klassiker neu aufgelegt. Darf ich vorstellen: der «Boston Nova» und der «London Nova».

Der London Nova funktioniert im Sommer dann auch ohne Socken.

Quelle: Birkenstock

Der Boston Nova im lässigen neuen City-Look.

Quelle: Birkenstock

Boston Nova in Schwarz.

Quelle: Birkenstock London Nova in Piniengrün.

Quelle: Birkenstock

Während der «Boston» Clog in den letzten Jahren an Beliebtheit kaum zu übertreffen und streckenweise komplett ausverkauft war, zählt das Modell «London» bisher noch zu den Understocks Underdogs der Marke. Mit der Betonung auf «noch», wird sich das mit der «Nova»-Linie nun womöglich schlagartig ändern.

Beide Birkis – wie Tragende ihre Lieblingssandalen gerne nennen – haben ein strapazierfähiges Material-Upgrade bekommen: Dicht gewebtes Nylon wird von Ton in Ton gehaltenen Nubukleder-Details umrahmt, die signifikante Birkenstock-Schnalle ist einem sportlichen G-Haken gewichen. Das Fussbett ist, wie sollte es anders sein, aus Kork-Latex. Die Sohle rühmt sich mit EVA-Kunststoff- und Gummi-Profil als «equipped for trekking through any city». Ausgedehnten Städtetrips und langen Sommertagen steht also nichts mehr im Weg.

Abgesehen von der Tatsache, dass es beide Modelle (erhältlich in Schwarz oder Piniengrün) aktuell nicht im deutschsprachigen Raum zu kaufen gibt. Du kannst dein Glück aber im US-Shop versuchen. Dort kostet der «Boston Nova» 230 US-Dollar, der «London Nova» 250 US-Dollar.

Titelbild: Birkenstock

Dieser Artikel gefällt mir! 5 Personen gefällt dieser Artikel