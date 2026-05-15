Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

News & Trends
Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Mai 2026
von Kim Muntinga
Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (10.05 bis 16.05) gesammelt.
Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens: Fireteam Elite 2».
Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!
Diese Titel wurden neu angekündigt.
Die Puzzle-Reihe mit den philosophischen Robotern findet bald ein Ende. Croteam hat den dritten Teil mit einem kurzen Teaser angekündigt. Viel zu sehen gibt es leider noch nicht, ausser einer verschneiten Landschaft und einer beleuchteten Pyramide im Hintergrund.
Datum: 2027
Erscheint für: PS5, PC
Es war dumm und repetitiv, aber meine Kumpels und ich haben es trotzdem gefeiert. Die Fortsetzung dieses Koop-Shooters, in dem du dich mit unzähligen sabbernden Aliens anlegst, werde ich mir nicht entgehen lassen. Neue Monstertypen und Gadgets wie Frostfallen versprechen Abwechslung.
Datum: unbekannt
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Lust auf rasante 2D-Gun-Fu-Pixel-Action? «Noir Bloom» sieht nach einem Spiel aus, mit dem John Wick seine Reflexe trainiert. Ballernd, prügelnd und mit Wandsprüngen kämpfst du dich durch eine neonleuchtende Unterwelt. Dein Ziel: Deine Freundin aus den Krallen eines Gangsterbosses zu befreien.
Datum: 2027
Erscheint für: PC
Eigentlich handelt es sich hier nicht um neue Games. Diese Sammlung klassischer Shoot ’em ups stammt aus den Spielhallen. Nun kannst du dich auch ohne einen Stapel Münzen mit allerhand Flugzeugen durch diese Kugelhöllen steuern. Für Ungeduldige oder solche mit wenig Frusttoleranz wie mich gibt es auch einen Super-Easy-Mode.
Datum: 29. August
Erscheint für: Switch, PS4
Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.
Im neuen Rogue-Lite-Spin-off buddeln sich die Weltraumzwerge wieder durch Käferverseuchte Planeten auf der Suche nach wertvollen Mineralien. Bis zu vier Personen schlüpfen in die Rollen von Guardian, Retcon, Spotter und Falconer. Letzterer kann mit seiner Drohne Gegner elektrifizieren oder seine Kumpels wiederbeleben.
Datum: 20. Mai (Early Access)
Erscheint für: PC
Du spielst ein Mädchen, das übers Wasser laufen kann und ihr schwimmendes Dorf bei einer Fischwanderung anführt. Sieht nach einem stimmungsvollen und wunderschönen Meeresabenteuer aus.
Datum: unbekannt
Erscheint für: PC
Es überrascht nicht, dass ehemalige «Little Nighmares»-Entwickler hinter diesem unheimlichen Sci-Fi-Horrorspiel stecken. Du steuerst einen Kampftechniker und legst dich mit allerhand monströsen Wesen an. Im Trailer wird ein Bosskampf gegen ein sechsbeiniges Ungetüm gezeigt, das aus seinem riesigen Maul giftigen grünen Schleim auf dich spuckt. Jummy.
Datum: unbekannt
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Bald kannst du herausfinden, welcher der beiden Avatare Aang oder Korra in einem Duell triumphieren wird. Im kommenden Fighting-Game stehen zahlreiche Charaktere aus der kultigen Fernsehserie zur Auswahl. Dazu gehört natürlich auch das gutherzige Grossmaul Sokka, der im neusten Trailer seine Fähigkeiten unter Beweis stellt.
Datum: 2. Juli
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC
Nachdem das Spiel vor allem durch Streitigkeiten zwischen Publisher Krafton und Studio Unknownworlds von sich reden machte, ist es nun endlich im Early Access verfügbar. Der Trailer zeigt die wunderschöne, aber manchmal auch unheimliche Unterwasserwelt, die du erkunden wirst. Auch neue Werkzeuge und der Basenbau werden vorgestellt.
Datum: bereits verfügbar
Erscheint für: PC, Xbox Series X/S
In Brooklyn der 1930er-Jahre spielst du einen Privatdetektiv, der eine stadtweite Verschwörung aufdecken muss – und zwar als anthropomorpher Schäferhund. Das Film-Noire-Schleichactionspiel ist cineastisch inszeniert mit einem herrlich schwermütigen Jazzsoundtrack.
Datum: unbekannt
Erscheint für: PC
Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.
Für PC ist das Spiel schon länger erhältlich und für diese Übersicht ist es eigentlich auch zwei Tage zu spät. Aber «Super Adventure Hand» sieht einfach nach einem herrlich schrägen Rätselgame aus. Du steuerst eine Hand, die ihren Arm von ein paar bösen Füssen zurückerobern muss. Wednesday approves.
Datum: 8. Mai
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Da bekomme sogar ich wieder Lust, den Heroshooter zu starten. Das Multiplayer-Action-Game wird um einen neuen Charakter erweitert: Devil Dinosaur, einen laser-schiessenden T-Rex mit Hörnern.
Datum: 15. Mai
Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC
Es läuft bereits die zehnte Season für das Sci-fi-Strategie-Spiel. Mit dem DLC «Nomads» gibt es ein neues Reich, das keine Systeme erobern oder Welten kolonisieren muss. Stattdessen nutzt du riesige Archeschiffe als Habitate, um durchs All zu navigieren.
Datum: 15. Juni
Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
Alle Teaserbilder: «Stelaris: Nomads», «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens: Fireteam Elite 2»
Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen