News & Trends 1 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (21.11. bis 28.11.) gesammelt.

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (21.11. bis 28.11.) gesammelt.

CONTENT Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Zlin City», «Ugly Within», «Mario Kart World», «KeyCapy».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

«KeyCapy»

Ich glaube, ich habe das perfekte Game für unseren Keycap Kevin gefunden. In «KeyCapy» baust du Keyboards für dich und deine Kundschaft zusammen, reparierst sie und geniesst die cozy Atmosphäre. Der Trailer überzeugt schon mal mit einer wunderhübschen Grafik und gelungenen Keyboard-Soundeffekten.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Mirror»

Und noch ein Game für Kevin. Unser Keyboard-Nerd mag auch Koop-Spiele à la «It Takes Two» und «Split Fiction». «Mirror» scheint eine etwas kleinere Produktion zu sein, verspricht im Trailer aber ein fesselndes narratives Koop-Abenteuer.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition»

Das 2D-Jump'n'Run bekommt eine Neuauflage für aktuelle Konsolen. Geschraubt wurde an Grafik, Sound und Performance. Mir war der 3D-Ableger damals zu nervig, weshalb ich die 2D-Version ausgelassen habe. Der Trailer sieht aber ganz nett aus – vielleicht hole ich es über Weihnachten nach?

Datum: 15. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Symphony of War 2: Dominion»

«Symphony of War» war mir vor diesem Trailer kein Begriff. Das erste Video zum zweiten Teil macht mich aber neugierig. Das riecht nach «Fire Emblem» und «Advance Wars». Ich mag diesen Geruch. Sehr.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«Eldritch Empathy»

In «Eldritch Empathy» untersuchst du ekelhafte Wesen im Lovecraft-Stil. Der Trailer überzeugt mit kreativen Designs, einem bedrückenden Soundtrack und merkwürdigen Gameplay-Ausschnitten, die Lust auf mehr machen.

Datum:

Erscheint für: PC

«Wave Race Blue Storm»

Wohoooo! Nintendo bringt einen weiteren Gamecube-Klassiker in sein Online-Abo zurück. Meine schönste Erinnerung an das Jet-Ski-Rennspiel: Im Menü mit der Wasserkugel herumspielen und die schönen Effekte bestaunen. Der Trailer verrät aber noch etwas Besseres: Die hässlichen Ränder für Retro-Spiele sind weg. Halleluja, gepriesen sei, wer auch immer das entschieden hat. Leider bisher nur für Gamecube-Spiele – aber ich nehme an, dass die anderen Retro-Plattformen mit Updates bald folgen.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2

«Ugly Within»

Die Japaner können Horror. Neuestes Beispiel: «Ugly Within». Ein Survival-Horrorspiel, das auf einem traditionellen japanischen Anwesen spielt. Du übernimmst die Rolle zweier Hauptfiguren. Shu kann in die Vergangenheit blicken, während die Exorzistin Reiko übernatürlichen Wesen entgegentritt. Der Trailer sieht schon mal zum Einscheissen creepy aus.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die mehr von Gameplay und Story zeigen.

«Exodus»

Bioware ist tot, «Mass Effect» damit auch. Aber keine Sorge, denn schon bald kannst du deine Sci-Fi-RPG-Fantasien in «Exodus» ausleben. Der neue Trailer zeigt erstmals die weibliche Version des Hauptcharakters.

Datum: 7. April

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Rayman Legends Retold»

Nächste Woche hüpft das gliedmassenlose Ubisoft-Maskottchen nach langer Abstinenz wieder über den Bildschirm. Kurz vor Start gibt's einen Story-Trailer. Sieht hübsch aus. Ich bleibe aber dabei: Ein unnötiges Remake, weil das Original (2013) immer noch überzeugt.

Datum: 3. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Zlin City»

Ein hübsches Diorama-Spiel, in dem du gemütliche Städtchen aus den Zwanziger- und Dreissigerjahren nachbaust. Besonders cool: Die Entwickler haben alle Objekte und Spielfiguren zuerst als echte Miniaturen in Handarbeit hergestellt und anschliessend digitalisiert – etwa wie bei «Harold Halibut».

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition»

Nintendos Monster-RPG bekommt ein Switch-2-Upgrade. Im neuen Trailer siehst du alle Änderungen in der Übersicht. Alles schön und gut, aber ich will endlich handfeste Infos zum neuen Ableger «Xenoblade Genesis».

Datum: 3. Dezember

Erscheint für: Switch 2

«Sortman»

Ein Koop-Sortierspiel eines kleinen westschweizer Studios für alle Post-Nerds. Du sortierst Päckli und Briefe und schiesst sie in die Fächer mit den korrekten Postleitzahlen. Mit zunehmendem Erfolg kaufst du Förderbänder, Sortiermaschinen und merkwürdige Gadgets, die mühsame Prozesse beschleunigen. Sieht herrlich chaotisch aus.

Datum: 10. Dezember

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«The Blood of Dawnwalker»

Das Erstlingswerk des polnischen RPG-Studios Rebel Wolves bekommt ein kostenloses Update mit New-Game-Plus-Option. Unser Rollenspieler Simon hat das Game im August getestet und war nicht vollends überzeugt.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mario Kart World – Ver. 1.9.0 Update»

Nintendo verpasst dem Switch-2-Rennspiel ein weiteres kostenloses Update. Die grössten Neuerungen: Replays, zusätzliche Knockout-Routen und Streckenvariationen. Ganz okay, aber es fühlt sich immer noch an, als habe Nintendo das Spiel mittlerweile links liegengelassen. Die offene Spielwelt bietet so viel Potenzial, das immer noch kaum genutzt wird. Vielleicht kommt ja mit Update 2.0 mal was wirklich Spannendes.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Zlin City», «Ugly Within», «Mario Kart World», «KeyCapy».

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.







