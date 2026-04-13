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Diese Crocs sehen ganz gewöhnlich aus – sind es aber nicht

Das neueste Modell aus Crocs experimentierfreudiger Produktlinie wirkt ungewohnt zurückhaltend. Der Schuh hegt jedoch insgeheim Outdoor-Ambitionen.

Vor über einem Jahr hat Crocs die EXP-Produktlinie lanciert – eine Spielwiese für modische Experimente ausserhalb der Komfortzone der Marke. Den Anfang machte damals der «Trailbreak», ein Hybrid aus Dad-Sneaker und Trekkingsandale. Es folgten weitere Modelle wie der elegante, mokassinartige «Gallery Shoe» oder der «Terre Tech», ein trendiger Sneaker-Ballerina. Umso überraschender ist nun, dass der neueste Spross der EXP-Linie beinahe … unverändert aussieht?

Der Classic EXP Clog von Crocs.

Quelle: Crocs

Funktion statt Looks

Der Name «Classic EXP Clog» deutet bereits an, dass es sich hierbei um eine Version des «Classic Clog» handelt – also jenes ikonische Modell, das wir gemeinhin als Crocs bezeichnen. Optisch scheint alles beim Alten zu bleiben, doch Mode- sowie Outdoorbegeisterten dürfte das dezente Vibram-Branding auffallen. Der gelbe Schriftzug verrät, dass das Experiment diesmal nicht im Erscheinungsbild, sondern in der Sohle steckt.

Das italienische Unternehmen gilt als Vorreiter im Bereich der Barfussschuhe und produziert seit über 80 Jahren Hochleistungs-Gummisohlen, die mittlerweile sowohl bei Outdoormarken als auch Luxusbrands äusserst beliebt sind. Erstmals kommt dieses Know-how nun auch bei Crocs zum Einsatz. So ersetzt die «XS Trek EVO»-Sohle von Vibram die bisher übliche Croslite-Sohle.

Das Vibram-Logo verrät: Es handelt sich hier um eine Sonderversion.

Quelle: Crocs

Mehr Grip, mehr Geld

Während der gewohnte Komfort laut Crocs erhalten bleibt, soll der «Classic EXP Clog» auf unterschiedlichstem Terrain mehr Grip bieten und dazu noch langlebiger sein. Der Faulenz-Schuh mit Outdoor-Ambitionen, dürfte somit der wohl bequemste Weg sein, halbwegs ernsthaft ins Gelände zu gehen. Wobei mit Gelände bestimmt keine alpinen Wanderrouten, sondern eher Kieswege im Park oder matschige Gärten gemeint sein dürften.

Die Vibram-Sohle des Classic EXP Clogs.

Quelle: Crocs

Neu am Schuh ist übrigens auch der Preis. Mit rund 85 Dollar liegt der «Classic EXP Clog» deutlich über dem Standard-Clog. Er wird ab dem 23. April direkt bei Crocs in den Farben Schwarz, Weiss, Dunkelblau und Orange erhältlich sein.

Titelbild: Crocs

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