Shutterstock / R. Rizvanov
News & Trends
64

Diese Scheibenenteiser brechen das Eis am besten

Patrick Vogt
20.11.2025

«saldo» haut einen Scheibenenteiser-Test raus und das Timing könnte kaum besser sein. Die Resultate dafür schon, denn von den getesteten Sprays überzeugt gerade mal die Hälfte.

Scheibe ist im Moment das Lieblingswort unserer sechsjährigen Tochter. Es ersetzt das Schimpfwort, das meine Frau kürzlich lautstark geäussert hat, als sie nach längerem wieder mal vor gefrorenen Autoscheiben stand. Ja, ja, Winter is coming; oder wie war das nochmal bei «Game of Thrones»?

Oops, falsches Meme. Wobei …
Quelle: imgflip.com

Ice Ice Baby

Muss es frühmorgens schnell gehen, versprechen Enteiser im Handumdrehen freie Sicht auf die Strasse. Ob und was an diesem Versprechen dran ist, wollte «saldo» genauer wissen und hat acht Produkte in die Kältekammer des PZT-Labors in Deutschland geschickt.

Das Labor hat die Scheibenenteiser auf ihre Auftauwirkung geprüft, aber auch, wie gut sie vor erneutem Vereisen schützen und ob sie Schlieren auf der Scheibe hinterlassen. Zudem haben die Fachleute die Handhabung und Dichtigkeit der Sprühflaschen und -köpfe untersucht und bewertet.

Die eine Hälfte gut …

Von den acht getesteten Scheibenenteisern erhalten vier das Gesamturteil «Gut» mit Schweizer Noten zwischen 5,4 und 5. Mit ihnen machst du sicher nichts falsch. Testsieger ist das Produkt von Oecoplan, das «saldo» im Jumbo gekauft hat. Dahinter folgen die Enteiser von Nigrin und Sonax.

Auch zu den guten Produkten gesellen darf sich jenes der Müller-Eigenmarke Blink. Mit einem Preis von knapp drei Franken ist er der mit Abstand günstigste Enteiser im Test.

Die andere Hälfte genügend bis ungenügend

Die Sprays von Motorex (Note 4,5) und Robbyrob (4,4) sowie dasjenige aus der Landi (4,5) sind laut «saldo»-Urteil immerhin noch «Genügend». Ihre Leistung beim Enteisen und dem Verhindern des Wiedervereisens ist wie ihr Gesamturteil: medioker.

Frostig bleibt’s bei der Anwendung des Scheibenenteisers von Algorex. Er erhält beim Enteisen eine ungenügende Note (3,7). Tut nicht, was er soll, deshalb: «Ungenügend».

Nicht getestet: der Galaxus-Liebling

Den Scheibenenteiser von Polyston hat «saldo» nicht getestet. Schade eigentlich, scheint er doch euer Liebling zu sein. Aktuell ist er jedenfalls der meistverkaufte Enteiser im Shop, mit einer Produktbewertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen.

Es geht auch ohne Spray

So schnell, einfach und bequem Scheibenenteiser sind, sehr umweltfreundlich sind sie in der Regel nicht. Aber es gibt ja Alternativen. Etwa den Klassiker schlechthin: den Eiskratzer. Mit integriertem Handschuh verhinderst du sogar ein eiskaltes Händchen. Und wenn du gerne mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägst, ist die Multifunktions-Parkscheibe dein Eisbrecher.

Schliesslich soll es noch Menschen geben, die ihr Leben im Griff haben und so vorausschauend sind, dass die Scheibe gar nicht erst gefriert. Sei es, weil sie eine Garage haben oder eine Abdeckung.

«Scheibe, bestell mal sowas!», höre ich meine Frau schon rufen …

Casativo Autoscheibenabdeckung mit Seitenscheibenschutz, Magnet-Befestigung, 270 x 94 cm
Fahrzeugabdeckung

Casativo Autoscheibenabdeckung mit Seitenscheibenschutz, Magnet-Befestigung, 270 x 94 cm

Casativo Autoscheibenabdeckung mit Seitenscheibenschutz, Magnet-Befestigung, 270 x 94 cm
Fahrzeugabdeckung

Casativo Autoscheibenabdeckung mit Seitenscheibenschutz, Magnet-Befestigung, 270 x 94 cm

Wie enteist du deine Autoscheibe? Schreib’s in die Kommentare.

Titelbild: Shutterstock / R. Rizvanov

