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Dieses Linux-Smartphone nutzt einen Open-Source-Chipsatz

Das US-Unternehmen Purism macht bei seinem Linux-Smartphone Librem 5 v2 fast alles anders als die großen Android-Hersteller: Linux, herausnehmbare Module für die drahtlosen Datenverbindungen, ein Open-Source-Chipsatz und Hardware Kill Switches.

Beim Librem 5 v2 hast du die Kontrolle über das Gerät und die Daten. Keine Software soll dich ausspionieren. Möglich wird dies mit PureOS und Schaltern zum Kappen von Verbindungen. Kopfhöreranschluss, austauschbarer Akku und microSD-Karte klingen nach einem alten Smartphone, der Preis passt allerdings zu den aktuellen Top-Modellen.

Linux, modularer Aufbau und Hardware Kill Switches

Mit PureOS läuft ein auf GNU basierendes Linux von Purism selbst auf dem Librem 5 v2. Der Quellcode ist einsehbar und kann überprüft werden. Es soll eine große Auswahl an Open-Source-Programmen geben, die sich auf dem Smartphone installieren lassen. Alternativ kannst du ein Betriebssystem auch direkt von einer microSD-Karte starten.

PureOS läuft auf Smartphones und Computern.

Quelle: PureOS

Als Chipsatz kommt SpacemiT K1 mit acht Rechenkernen zum Einsatz. Der basiert auf der quelloffenen RISC-V-Architektur. Anders als ARM oder x86 fallen für sie keine Lizenzgebühren an und sie ist öffentlich einsehbar.

Das Librem 5 v2 in der schrägen Frontansicht.

Quelle: Purism

Mit drei Schaltern, den sogenannten Hardware Kill Switches, deaktivierst du die Datenverbindung der SIM-Karte, WLAN und Bluetooth sowie das Mikrofon und die Kameras. Kopfhörer kannst du via Kabel anschließen und die Batterie aus dem Smartphone nehmen. Das Mobilfunkmodem sowie die Chips für WLAN und Bluetooth befinden sich auf ebenfalls herausnehmbaren Modulen. So lassen sie sich verbessern oder nach Bedarf entfernen.

Der Hersteller weist auf die Besonderheiten hin.

Quelle: Purism

Die übrige Ausstattung sieht im Vergleich zu den Smartphones der großen Hersteller nach einem Einstiegsmodell aus.

Bildschirm: 5,7 Zoll, 720 × 1440 Pixel

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Datenspeicher: 128 Gigabyte + microSD-Karte

Hauptkamera: 13 Megapixel

Frontkamera: 8 Megapixel

Akku: 4500 mAh, herausnehmbar, Laden über USB-C

SIM-Karte: Dual-SIM

Preis und Verfügbarkeit

Das Purism Librem 5 v2 lässt sich nur beim Hersteller vorbestellen. Die Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 15. Februar 2027. Mit einem Preis von 1599 US-Dollar ist es für seine Ausstattung vergleichsweise teuer. Mit der Auslieferung rechnet Purism allerdings erst 14 bis 15 Monate nach Ende der Finanzierungskampagne.

Titelbild: Purism

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