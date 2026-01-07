Ein Lampen-Föhn? Alle Infos zum kuriosen Konzept von Dreame

News & Trends
USM Haller: Die Kunst, immer wieder neu zu überraschen
von Pia Seidel
Eine wilde Kombi, die Dreame da kreiert hat: Eine Stehlampe, die deine Haare föhnt. Ganz ohne Handanlegen. Let's go.
Dreame nennt es das «World's First Smart Upright Hair Drying & SPA All-in-One System». Salopp heruntergebrochen ist es eine Stehlampe mit intelligenter Föhnfunktion, die den Einsatz deiner Hände überflüssig macht. So à la «Ich lese jetzt mal im stimmungsvollen Licht ein Buch, während mir die Haare geföhnt werden.» Beim C-förmige Haartrockner-Modell, das gerade an der CES Unveiled zu sehen ist, handelt es sich um ein Concept Model. Ganz offiziell wurde der «Halo High-Speed Hair Dryer» also noch nicht vorgestellt. Daher ist auch die Informationslage eher dünn. Ich habe bei Dreame nachgefragt.
Intelligentes Auto-Tracking: Dank eines robotergesteuerten Arms verfolgt der Luftstrom automatisch deine Bewegungen. Das soll dir ein völlig freihändiges Trocknen ermöglichen, wobei selbst schwer erreichbare Stellen wie der Nacken präzise erreicht werden sollen.
3-in-1-Pflegesystem: Das Gerät trocknet nicht nur, sondern soll auch das Haar simultan pflegen. Ein hochfrequenter Nebel hüllt das Haar in eine ultrafeine Essenz, während Rotlicht die Kopfhaut vitalisieren und die Haarwurzeln stärken soll.
Flüsterleiser Betrieb: Mit einer Lautstärke von nur 59 dB arbeitet das System extrem geräuscharm, sodass die Haarpflege-Routine den restlichen Haushalt nicht stört.
Design-Objekt & Ambiente-Licht: Das Vollmetall-Gehäuse soll gleichzeitig auch als moderne Stehlampe und Stimmungslicht fungieren. Integrierte Rollen sollen das Lifestyle-Accessoire leicht von A nach B wandern lassen.
Ich habe noch so viele Fragen. Muss man die pflegende Essenz immer wieder nachfüllen? Sorgt der schmale streifen für genügend Luftstrom? Und wer genau ist hier die Zielgruppe? Dreame macht zielgruppentechnisch keine Angaben. Doch selbst wenn das Konzept auf den ersten Blick für Stirnrunzeln sorgt: Ein händefreies Haaretrocknen und -pflegen mag durchaus einigen sehr dienlich sein. Zum Beispiel Menschen, die ihre Hände und Arme nicht oder nur eingeschränkt einsetzen können. In einem Friseursalon kann ich mir die Lampen-Föhn-Hybride ebenfalls vorstellen. Die restlichen Antworten bringt dann hoffentlich die Zeit.
Eine Massenproduktion sei erst gegen Sommer 2026 hin geplant, so Dreame. Der Verkaufsstart, so dürfen wir annehmen, wird erst viel später sein. Geschätzter Preispunkt: $699.
Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich.
