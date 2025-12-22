News & Trends 7 1

Für bessere Orientierung im Skigebiet – Skiif App gewinnt ISPO-Award

Lalée Pinoncely ist Expertin für Digitalisierung und begeisterte Skifahrerin. Sie kombinierte Beruf und Hobby – mit Erfolg. Die von ihr entwickelte App Skiif gewinnt einen ISPO-Award.

Lalée Pinoncely versuchte vor einigen Jahren mit einer Freundin einen Treffpunkt im Skigebiet abzumachen. Mit der Karte in der einen Hand und dem Telefon in der anderen. «Das müsste doch einfacher gehen», sagte sie sich. So entstand die Idee für die App Skiif, wie sie mir bei einem Treffen auf der internationalen Sportmesse ISPO in München erzählte.

Die Idee, Leidenschaft und Expertise wurde belohnt: Die Skiif App gewann einen ISPO-Award.

Navigationstool mit Offline-Karten Als Expertin für Digitalisierung zögerte Lalée nicht lange, ihre Idee umzusetzen. Es sollte ein Navigationstool für Wintersportlerinnen und -sportler werden. Mit Infos zu Pistenbeschaffenheit, zu Wartezeiten am Lift und zu den aktuellen Bedingungen. Zudem soll es die App erlauben, Freunde im Skigebiet zu sehen und Restaurants zu finden.

Basierend auf der Fahrgeschwindigkeit und den Wartezeiten am Lift soll die App vorhersagen können, wie lange es voraussichtlich dauert, bis du das Restaurant erreichst – so wie es von gängigen Navigationssystemen bekannt ist. Die Informationen gibt es neben der visuellen Darstellung als Sprachhinweise, die auch hörbar sein sollen, wenn sich das Smartphone in der Brusttasche der Skijacke befindet. Die Karten sind offline verfügbar.

16 Skigebiete in der Schweiz sind bereits in der App erfasst.

Als Sicherheitsfeatures gibt es aktuelle Wetter- und Lawinenwarnungen, sowie einen SOS-Button, über den Notrufe abgesetzt werden können. Die App ist kostenlos und für Android- und iOS-Geräte geeignet. Inzwischen sind rund 200 Skigebiete in Europa erfasst, 16 davon in der Schweiz. 350’000 Wintersportbegeisterte haben sich bereits registriert.

Auch fürs Biken und Wandern geeignet Obwohl die Skiif-App fürs Skifahren und Snowboarden entwickelt wurde, eignet sie sich auch für andere Freizeitaktivitäten in den Bergen. Indem das Tool Skifahren «mit Wander- und Radfahrmöglichkeiten verbindet, überbrückt es saisonale Lücken und hilft Skigebieten bei der Transformation vom Skiresort zum Bergsportresort», schreibt die ISPO in einer Mitteilung zur Preisverleihung. Neben diesem Multisportansatz und der ganzjährigen Nutzbarkeit lobte die Jury vor allem das benutzerfreundliche Design.

