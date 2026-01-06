News & Trends 12 2

CES 2026: Bosch eBike Systems erweitert digitalen Diebstahlschutz

Ein gestohlenes E-Bike verursacht neben viel Ärger und Frust vor allem einen erheblichen finanziellen Schaden. Für Diebe ist es dagegen ein lukratives Geschäft, solange sie gestohlene Bikes unerkannt weiterverkaufen können. Hier setzt Bosch eBike Systems an und präsentiert eine Lösung, die den digitalen Diebstahlschutz um eine weitere Ebene ergänzt.

Auf der Consumer Electronics Show (CES), die bis am 9. Januar in Las Vegas stattfindet, präsentiert der deutsche Technologiekonzern Bosch eBike Systems eine Erweiterung seines Diebstahlschutzes für E-Bikes. Entwendete Velos oder Akkus lassen sich demnach künftig in der eBike Flow App als gestohlen markieren. Das neue Feature ist laut Hersteller ab Ende Januar kostenfrei in der App verfügbar.

Zentrale Speicherung, systemweite Wirkung

Mit dieser Funktion erweitert Bosch eBike Systems laut eigenen Angaben sein bereits seit 2018 aufgebautes Diebstahlschutz-Portfolio aus «eBike Lock», «eBike Alarm» und «Battery Lock» um eine zusätzliche Schutzebe. Diebstahl soll so noch unattraktiver werden.

Dazu schreibt Bosch eBike Systems: «Möglich wird dies durch das digitale Zuordnungsprinzip des smarten Systems. Hier sind alle Komponenten eines E-Bikes – Motor, Akku, Display – eindeutig registriert und mit einem konkreten Nutzerprofil verknüpft. Markiert der Nutzer oder die Nutzerin das E-Bike oder die Batterie als gestohlen, wird diese Information zentral hinterlegt und ist überall im digitalen Ökosystem von Bosch eBike Systems abrufbar. Die eBike Flow App, das Diagnostic Tool und der Bosch-Support greifen auf dieselben Daten zu. Entfernen lässt sich die digitale Markierung ausschliesslich durch das registrierte Nutzerprofil.»

Die eBike Flow App informiert Nutzerinnen und Nutzer sofort, wenn sie versuchen, sich mit einem als gestohlen markierten E-Bike zu verbinden – dies ist nicht mehr möglich.

Quelle: Bosch eBike Systems

Auf diese Weise sei der Weiterverkauf eines gestohlenen E-Bikes oder des Akkus erschwert und die Chancen steigen, das Velo wiederzubekommen: Käuferinnen und Käufer von Occasionen, der Fachhandel und Behörden erhalten gemäss Bosch beim Verbindungsaufbau über die eBike Flow App neu einen Warnhinweis inklusive Seriennummern.

Die Verbindung mit der App wird so dauerhaft blockiert, Updates oder individuelle Einstellungen zum Beispiel der Fahrmodi sind nicht mehr möglich. Der Fachhandel erhält zudem in der Diagnosesoftware von Bosch eBike Systems einen Warnhinweis, wenn das Bike für einen Service angeschlossen wird.

Auch der Akku lässt sich in der eBike Flow App als gestohlen markieren und ist identifizierbar.

Quelle: Bosch eBike Systems

Erweiterte Kontrollfunktionen für gewerbliche Anwender

Neben dem Diebstahlschutz für die private Nutzung erweitert Bosch eBike Systems auch sein Angebot für gewerbliche Anwender. Dies hat das Unternehmen ebenfalls im Rahmen der CES bekannt gegeben. E-Bike-Sharing-Anbieter, Vermieter oder Firmenfuhrparks benötigen demnach aktive Steuerungsmöglichkeiten – etwa wenn E-Bikes nicht zurückgegeben werden. Bosch eBike Systems bietet dafür die Ferndeaktivierung der Motorunterstützung über das Bosch Connect Module an.

Parallel dazu erhalten gewerbliche Anwender über eine Cloud-Schnittstelle direkten Zugriff auf Betriebsdaten: Akkustand, Reichweitenprognose, Service-Intervalle, Wartungsbedarf, GPS-Position (bei aktiviertem Tracking) und Nutzungsstatistiken. Die Integration in bestehende Flottenmanagementsysteme wird damit möglich – entscheidend für den wachsenden Markt professioneller E-Bike-Flotten. Die erweiterten Kontrollfunktionen stehen gewerblichen Anwendern ab sofort zur Verfügung.

Die neuen Funktionen bieten aus meiner Sicht einen echten Mehrwert für Kundinnen und Kunden von E-Bikes mit Bosch-Motoren. Die Chance, das Velo nach einem Diebstahl zurückzubekommen, steigt. Auf der anderen Seite erhalten Käuferinnen und Käufer von Occasionen sowie der Handel damit die Information, dass sie es mit einem gestohlenen Bike zu tun haben und können entsprechend reagieren.

Titelbild: Bosch eBike Systems

