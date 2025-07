Funktional war gestern: Diese Raumtrenner sind echte Hingucker

Auf dem Event «3 Days Of Design» in Kopenhagen haben Offecct und die Ecal gezeigt, wie die Raumtrenner von morgen aussehen – und die sind alles andere als gewöhnlich.

Open Spaces liegen voll im Trend – ob im Büro oder Zuhause. Doch so cool sie wirken, bringen sie auch Herausforderungen mit sich: Wie teilt man den Raum, ohne ihn zu erdrücken? Eine Frage, die der schwedischer Möbelhersteller Offecct gemeinsam mit den Master-Studierenden der Schweizer Designhochschule Ecal beantworten wollte.

Der Auftrag an die Studierenden war klar: akustisch wirksame Raumtrenner zu entwickeln, die praktisch sind und überraschen. «Genau das war die spannende Herausforderung für unsere Studierenden: diese ansonsten anonymen Trennwände neu zu denken und ihnen Menschlichkeit, Kreativität und Humor einzuhauchen», sagt Camille Blin, Leiter des Master-Programms Produktdesign, im Pressebericht. «So werden sie von rein funktionalen Elementen zu echten Charakteren in der gemeinsamen Umgebung.»

Das Ergebnis? Raumtrenner, die Blicke auf sich ziehen, amüsieren und zum Nachdenken anregen. Sie greifen bekannte Formen und Materialien auf und denken sie unkonventionell.

Offecct, gegründet 1990 von Kurt Tingdal und Anders Englund, kombiniert den schwedischen Begriff «offentlig» (öffentlicher Raum) mit dem englischen Wort «affect» – ein Name, der für die verbindende Kraft von Möbeln in Gemeinschaftsräumen steht. Seit 2017 gehört Offecct zur Flokk Group (bekannt für Marken wie Håg) und hat sich mit einem Fokus auf akustische Lösungen im Skandi-Stil einen Namen gemacht.

Neben der Optik stand vor allem eines im Fokus: Materialien, die clever und langlebig sind. Die Studierenden wurden dazu ermutigt, klassische Ansätze zu hinterfragen. So sollen Raumtrenner entstehen, die inhaltlich und optisch begeistern.

Ein Beispiel dafür ist «Upgrid», das Altpapier in einem offenen Metallgitter zu schallabsorbierenden Elementen macht. Oder «Big Green», ein Raumteiler mit Zickzack-Polsterung, der nicht nur Schall schluckt, sondern auch optisch auffällt.

Für Øystein Austad, Design Manager bei Offecct, war die Zusammenarbeit mit der Ecal eine Inspiration: «Bei Offecct sehen wir es als unsere Verantwortung, nicht nur funktionale Produkte zu entwerfen, sondern auch neue Ideen zu erkunden und konventionelles Denken herauszufordern. Das Projekt mit den talentierten Studierenden der ECAL – den ‹Stars von morgen› – hat uns genau diese Möglichkeit gegeben: eine Balance zwischen radikaler Kreativität und praktischer Anwendung zu finden.»

Von leise zu lebendig: Raumtrenner mit Charakter

Die Kooperation zwischen Offecct und der Ecal zeigt, wie viel Kraft in der Verbindung von Erfahrung und frischen Ideen steckt. Hier trifft Wissen auf Mut. Für uns bedeutet das: Raumtrenner, die nicht nur leise machen, sondern auch den Raum zum Leben erwecken. Wer hätte gedacht, dass so etwas so viel Persönlichkeit haben kann?