GrapheneOS verschiebt Pixel-Alternative auf 2027

Das Team hinter GrapheneOS verschiebt sein eigenes Smartphone auf 2027 und hat schon Pläne für folgende Generationen.

GrapheneOS soll in Zukunft nicht mehr nur auf Pixel-Smartphones laufen. Dafür arbeitet das Software-Projekt mit einem Hardware-Hersteller zusammen. Nun teilte das Projekt mit, dass das «eigene» Smartphone nicht Ende 2026, sondern erst 2027 erscheint. Für folgende Modelle bestehen zudem Pläne, sie mit Schaltern zum Deaktivieren von Mikrofon, Kamera und Co. auszustatten.

Für GrapheneOS passendes Nicht-Pixel-Smartphone kommt erst 2027

GrapheneOS ist eine Google-freie Android-Version mit einem sehr starken Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre. Ironischerweise erfordern bisher nur die Pixel-Smartphones von Google die Hardware-Anforderungen. Bei Geräten anderer Hersteller fehlt ein stabiler Software-Support oder ein anderes Betriebssystem lässt sich nur schwer installieren. Mit dem Pixel 10 hat Google es allerdings schwerer für das alternative Betriebssystem gemacht. Auch deswegen hat die Arbeit an eigener Hardware begonnen.

2026 klappt es nicht mehr mit dem GrapheneOS-Smartphone.

In mehreren Posts bei X teilte GrapheneOS mit, dass die Zusammenarbeit mit einem großen Smartphone-Hersteller 2027 Früchte tragen soll. Zuvor gehörte auch noch das vierte Quartal 2026 zum anvisierten Zeitraum. Die für 2026 geplanten Geräte des Partners erfüllen die Anforderungen von GrapheneOS bislang nicht. Deswegen rechnen sie erst im folgenden Jahr mit passenden Smartphones. Um welchen Hersteller es sich handelt, behält das Projekt weiterhin für sich.

Weitere Generationen könnten Schalter erhalten.

Angesprochen auf das Librem 5, das über Schalter zum Ausschalten von Kamera, Mikrofon und anderen Dingen verfügte, kritisierte GrapheneOS zunächst die Umsetzung bei diesem Smartphone. Verkündet aber auch, dass sie einen gut gemachten sogenannten «Kill-Switch» für zukünftige Geräte-Generationen in Planung haben.

Samsung ist der fast perfekte Partner, müsste seine Geräte allerdings etwas öffnen.

Falls jemand darüber spekulieren will, welcher Hersteller als Partner für das GrapheneOS-Smartphone infrage kommt: Samsung erfüllt mit seinen Geräten nahezu alle Anforderungen des Projekts. Nur die Unterstützung für ein anderes Betriebssystem auf den Handys der Südkoreaner sei schlecht.

