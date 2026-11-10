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«GTA 6» Pre-Load startet – mit dieser Performance auf Playstation und Xbox kannst du rechnen

Rockstar Games verrät, wie gut «GTA 6» auf Konsolen läuft. Für Xbox-Fans gibt’s eine skurrile Überraschung.

Ab heute startet der Pre-Load für «GTA 6». Hast du das Game im Playstation- oder Xbox-Store vorbestellt, lädt das 212-GB-Monster auf deine Konsole, damit du am 19. November direkt loszocken kannst.

Zum Start des Pre-Loads veröffentlicht Rockstar einen neuen Trailer:

Anlässlich dieses Meilensteins verrät das Studio auch einige spannende Infos zur Performance von «GTA 6». Playstation-Fans haben lange Zeit gehofft, dass sie auf der PS5 Pro einen Modus mit 60 oder zumindest 40 FPS bekommen – diese Hoffnungen wurden nun begraben. Das Gangster-Epos läuft auf allen Konsolen mit 30 FPS.

Rockstar schreibt: «Grand Theft Auto VI wurde von Grund auf entwickelt, um das bestmögliche Erlebnis für die aktuelle Konsolen-Generation bereitzustellen – mit dem Ziel 30 FPS zu erreichen und die Power beider Plattformen auszuschöpfen, um die riesige und detailreiche Welt von Leonida zum Leben zu erwecken und dabei die Pixeldichte und Bildqualität aller Umgebungen und der Einwohner beizubehalten.»

«GTA 6» mit 30 FPS – ein Dealbreaker? «GTA 6» läuft zum Launch auf allen Konsolen nur mit 30 FPS. Wie findest du das? 30 FPS reichen völlig aus Hätte mir 40- oder 60-FPS-Modi gewünscht, komme aber auch mit 30 klar 30 FPS sind für mich ein Dealbreaker – ich warte auf die PC-Version Mir doch egal, Hauptsache «GTA 6»! Abstimmen

Besitzerinnen und Besitzer von Sonys professioneller Playstation bekommen trotzdem einige Schmankerl obendrauf. So bietet die PS5-Pro-Version eine «besonders atemberaubende Grafik» mit verbesserter Bildqualität im Vergleich zur Basiskonsole. Dies, dank dem Einsatz von Sonys Upscaling-Technologie «Playstation Spectral Super Resolution» – kurz: PSSR. Zudem gibt es exklusiv auf der PS5 Pro realistischere Raytracing-Schatten zu bestaunen.

Rockstar und Sony vermarkten das Game als quasi-Exklusivtitel und beteuern, dass «GTA 6» auf allen Playstation-Konsolen die beste Spielerfahrung bieten wird. Im Vergleich zur Xbox-Version bekommen Sony-Spielerinnen und Spieler ein «hochpräzises haptisches Feedback» mit dem Dualsense-Controller, Unterstützung für Sonys 3D-Audiotechnologie und verkürzte Ladezeiten.

Xbox-User dürfen sich über ein etwas anderes exklusives Feature freuen. Du kannst «GTA 6» auf Microsofts Plattform via Xbox Cloud Gaming streamen. Besonders skurril: Rockstar erwähnt, dass das Game so auch auf der alten Xbox-Konsolengeneration – sprich: der Xbox One – spielbar sein wird.

Willst du das Game streamen, musst du dich jedoch mit den reduzierten Grafikeinstellungen der Xbox-Series-S-Version begnügen. Mit welchen Abstrichen «GTA 6» auf Microsofts Einsteigerkonsole laufen wird, ist noch offen.

Titelbild: Rockstar Games

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