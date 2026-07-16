Gurke, Komet & Co.: Unicode bringt 9 neue Emojis gegen Chat-Missverständnisse
Rissiges Lächeln und kosmisches Chaos: Im Frühjahr 2027 erwarten uns neun neue Emojis, die Missverständnisse ausräumen sollen. Eines davon sorgt aber eher für Stirnrunzeln.
Im Frühjahr 2027 wirst du wie jedes Jahr einige neue Emojis in deinen Chats nutzen können. Neun neue Bildchen werden in Emoji-Version 18.0 voraussichtlich dabei sein. Bislang handelt es sich jedoch nur um Entwürfe, die vom Unicode Consortium final angenommen werden müssen. Das Unicode Consortium ist die Organisation, die dafür sorgt, dass Schriftzeichen auf unterschiedlichen Geräten und Plattformen eindeutig codiert und interpretiert werden können.
In einem Blogbeitrag gibt Jennifer Daniel, Vorsitzende des Emoji-Ausschusses im Unicode-Konsortium, Einblicke in die Entwicklung der aktuellen Emoji-Palette. Demnach sind die Entwürfe bereits weit fortgeschritten, offizielle Beschreibungen haben sie aber noch nicht.
Neun Emojis sollen dazu kommen
Das lachende Gesicht mit Rissen soll eine gute Miene zum bösen Spiel symbolisieren. Du zeigst eine fröhliche Fassade, bist innerlich aber zerrissen. Neu sind auch der jeweils selbsterklärende Leuchtturm und der Radiergummi.
Mit einem nach links und einem nach rechts zeigenden Daumen kommen zwei weitere Handzeichen dazu. Laut Daniel sollen sie zum Verweis auf Personen dienen, während der bereits vorhandene Zeigefinger (👉) häufig für Orte oder Informationen genutzt wird.
Der Fischkescher ist laut Daniel als Tätigkeit zu verstehen. Damit kannst du verdeutlichen, wenn du etwas gefunden oder an Land gezogen hast.
Emojis, die Missverständnisse aus dem Weg räumen sollen
Mit der «Gewürzgurke», dem «Monarchfalter» und dem «Meteor» kommen drei Emojis dazu, die dir vielleicht bereits bekannt vorkommen. Es gibt sie bereits in ähnlicher Form als Gurke (🥒), Schmetterling (🦋) und Komet (☄️). Nach Ansicht der Emoji-Verantwortlichen bei Unicode werden diese Emojis auf einigen Plattformen nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form dargestellt.
Die neuen Emojis sollen die bislang uneinheitlichen Darstellungen klar voneinander trennen. Ihre Unterschiede, insbesondere der bestimmungsgemäßen Anwendung, liegen so sehr im Detail, dass sie wahrscheinlich nur für die wenigsten relevant sind.
Während die Gurke als frische Salatgurke gedacht war, wurde sie häufig fälschlicherweise als Gewürzgurke dargestellt. Der Schmetterling wird je nach Plattform in Blau als Morphofalter oder in Rot als Monarchfalter dargestellt. Ein echtes Problem (Vorsicht, Ironie!) – daher gibt es jetzt den Monarchfalter als eigene Emoji-Version.
Wann ist ein Komet ein Meteor und wann ein Asteroid?
Wenn schon der von Unicode vorgesehene Einsatzzweck auf Verwechslungen beruht, ist das Chaos komplett. Genau das ist beim neuen Meteor passiert.
Er gesellt sich zum Kometen (☄️) und zur Sternschnuppe (🌠). Der Komet wird je nach Plattform richtigerweise mit langem, hellblauem Schweif oder fälschlicherweise, etwa bei Samsung und Apple, als glühender Feuerball mit Flammen dargestellt.
Daniel schreibt zu den unterschiedlichen Darstellungen des Kometen, dass es eine ganz andere Art von Energie sei, ob man sich beim Auftreten eines Kometen etwas wünscht – ja, das hellblaue Komet-Emoji ähnelt einer Sternschnuppe – oder ob wie bei einem Asteroideneinschlag die Auslöschung des Planeten bevorsteht. Nur: Ein Komet ist keine Sternschnuppe und ein Meteor ist kein Asteroid (sondern zeigt sich oft als Sternschnuppe). Die Verwirrung ist perfekt.
Zur Einführung des Meteor-Emojis, zu dem es noch keine offizielle Beschreibung gibt, führt Daniel folgende Erklärung zum Emoji-Unterschied zwischen Komet und Meteor an: «Während der Komet ein Wunsch bleibt, gibt es den Meteor für deine schlimmsten existenziellen Krisen. Verwende ihn, wenn der Zeitplan völlig aus dem Ruder läuft, ein Streit eine katastrophale Phase erreicht oder du einfach kosmische Endgültigkeit signalisieren willst». Himmelskundigen rollen sich die Fußnägel auf.
Die offizielle Beschreibung für das Meteor-Emoji fehlt noch, doch Daniels Erklärung und das Referenzbild weisen eher auf einen kurz bevorstehenden Asteroideneinschlag hin. Vielleicht wird das Unicode Consortium das Meteor-Emoji auch noch korrekt als Asteroid benennen. Damit wären alle Probleme gelöst.
Fühlt sich vor dem Gaming-PC genauso zu Hause wie in der Hängematte im Garten. Mag unter anderem das römische Kaiserreich, Containerschiffe und Science-Fiction-Bücher. Spürt vor allem News aus dem IT-Bereich und Smart Things auf.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen