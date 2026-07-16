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Gurke, Komet & Co.: Unicode bringt 9 neue Emojis gegen Chat-Missverständnisse

Rissiges Lächeln und kosmisches Chaos: Im Frühjahr 2027 erwarten uns neun neue Emojis, die Missverständnisse ausräumen sollen. Eines davon sorgt aber eher für Stirnrunzeln.

Im Frühjahr 2027 wirst du wie jedes Jahr einige neue Emojis in deinen Chats nutzen können. Neun neue Bildchen werden in Emoji-Version 18.0 voraussichtlich dabei sein. Bislang handelt es sich jedoch nur um Entwürfe, die vom Unicode Consortium final angenommen werden müssen. Das Unicode Consortium ist die Organisation, die dafür sorgt, dass Schriftzeichen auf unterschiedlichen Geräten und Plattformen eindeutig codiert und interpretiert werden können.

In einem Blogbeitrag gibt Jennifer Daniel, Vorsitzende des Emoji-Ausschusses im Unicode-Konsortium, Einblicke in die Entwicklung der aktuellen Emoji-Palette. Demnach sind die Entwürfe bereits weit fortgeschritten, offizielle Beschreibungen haben sie aber noch nicht. Neun Emojis sollen dazu kommen Das lachende Gesicht mit Rissen soll eine gute Miene zum bösen Spiel symbolisieren. Du zeigst eine fröhliche Fassade, bist innerlich aber zerrissen. Neu sind auch der jeweils selbsterklärende Leuchtturm und der Radiergummi.

So werden die neuen Emojis voraussichtlich aussehen.

Quelle: Unicode

Mit einem nach links und einem nach rechts zeigenden Daumen kommen zwei weitere Handzeichen dazu. Laut Daniel sollen sie zum Verweis auf Personen dienen, während der bereits vorhandene Zeigefinger (👉) häufig für Orte oder Informationen genutzt wird.

Der Fischkescher ist laut Daniel als Tätigkeit zu verstehen. Damit kannst du verdeutlichen, wenn du etwas gefunden oder an Land gezogen hast.

Emojis, die Missverständnisse aus dem Weg räumen sollen Mit der «Gewürzgurke», dem «Monarchfalter» und dem «Meteor» kommen drei Emojis dazu, die dir vielleicht bereits bekannt vorkommen. Es gibt sie bereits in ähnlicher Form als Gurke (🥒), Schmetterling (🦋) und Komet (☄️). Nach Ansicht der Emoji-Verantwortlichen bei Unicode werden diese Emojis auf einigen Plattformen nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form dargestellt.

Wieso sieht ein Emoji bei Apple anders aus als bei Google? Das liegt an der Art und Weise, wie sie ihren Weg auf die einzelnen Plattformen finden. Nach der Aufnahme neuer Emojis in den Unicode-Standard liegt es an den Designern von Microsoft, Apple, Google und allen anderen Anbietern, wie sie auf ihren jeweiligen Systemen aussehen. Zudem werden Emojis hin und wieder neu designt und unterliegen dabei Änderungen, wie am Beispiel der Pistole zu sehen ist.

Die neuen Emojis sollen die bislang uneinheitlichen Darstellungen klar voneinander trennen. Ihre Unterschiede, insbesondere der bestimmungsgemäßen Anwendung, liegen so sehr im Detail, dass sie wahrscheinlich nur für die wenigsten relevant sind.

Zwischen neuen und bestehenden Emojis gibt es teilweise frappierende Ähnlichkeiten.

Quelle: Unicode

Während die Gurke als frische Salatgurke gedacht war, wurde sie häufig fälschlicherweise als Gewürzgurke dargestellt. Der Schmetterling wird je nach Plattform in Blau als Morphofalter oder in Rot als Monarchfalter dargestellt. Ein echtes Problem (Vorsicht, Ironie!) – daher gibt es jetzt den Monarchfalter als eigene Emoji-Version. Wann ist ein Komet ein Meteor und wann ein Asteroid?

Wenn schon der von Unicode vorgesehene Einsatzzweck auf Verwechslungen beruht, ist das Chaos komplett. Genau das ist beim neuen Meteor passiert.

Er gesellt sich zum Kometen (☄️) und zur Sternschnuppe (🌠). Der Komet wird je nach Plattform richtigerweise mit langem, hellblauem Schweif oder fälschlicherweise, etwa bei Samsung und Apple, als glühender Feuerball mit Flammen dargestellt.

Links der richtig dargestellte Komet bei Google, rechts der falsche Komet bei Samsung.

Quelle: Emojipedia

Daniel schreibt zu den unterschiedlichen Darstellungen des Kometen, dass es eine ganz andere Art von Energie sei, ob man sich beim Auftreten eines Kometen etwas wünscht – ja, das hellblaue Komet-Emoji ähnelt einer Sternschnuppe – oder ob wie bei einem Asteroideneinschlag die Auslöschung des Planeten bevorsteht. Nur: Ein Komet ist keine Sternschnuppe und ein Meteor ist kein Asteroid (sondern zeigt sich oft als Sternschnuppe). Die Verwirrung ist perfekt.

Was sind Kometen, Asteroiden, Meteore und Meteoriten? Kometen sind große Eisbrocken, die bei Annäherung an die Sonne ihren markanten, hellen Schweif ausbilden. Asteroiden sind große Festkörper aus Gestein oder Metall: ohne Schweif, aber mit hohem Zerstörungspotenzial, wenn sie die Erde treffen (Dinosaurier können ein Lied davon singen). Deutlich gesitteter sind Meteore: Es handelt sich um die Leuchtspur, die entsteht, wenn relativ kleine Stein- oder Staubteile (sogenannte Meteoroiden) beim Eintreten in die Atmosphäre verglühen – also Sternschnuppen. Erreicht das Bröckchen den Erdboden, spricht man von einem Meteoriten.

Zur Einführung des Meteor-Emojis, zu dem es noch keine offizielle Beschreibung gibt, führt Daniel folgende Erklärung zum Emoji-Unterschied zwischen Komet und Meteor an: «Während der Komet ein Wunsch bleibt, gibt es den Meteor für deine schlimmsten existenziellen Krisen. Verwende ihn, wenn der Zeitplan völlig aus dem Ruder läuft, ein Streit eine katastrophale Phase erreicht oder du einfach kosmische Endgültigkeit signalisieren willst». Himmelskundigen rollen sich die Fußnägel auf.

Der neue Meteor: mehr Apokalypse als Sternschnuppe.

Quelle: Unicode

Die offizielle Beschreibung für das Meteor-Emoji fehlt noch, doch Daniels Erklärung und das Referenzbild weisen eher auf einen kurz bevorstehenden Asteroideneinschlag hin. Vielleicht wird das Unicode Consortium das Meteor-Emoji auch noch korrekt als Asteroid benennen. Damit wären alle Probleme gelöst.

Titelbild: Unicode

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