Hate it or love it: Vorhänge sind die neue Wandfarbe

Du wünschst dir mehr Farbe in deinen vier Wänden, möchtest aber nicht gleich zum Pinsel greifen? Dann gibt’s eine kreative Alternative: Vorhänge!
Zu Grossmutters Zeiten haben Vorhänge vor den neugierigen Blicken der Nachbarn geschützt. Heute dienen sie immer häufiger als Designelement für Wände. Ein Mittel, Räume individuell und farbenfroh zu gestalten, ohne aufwändige Renovierung.
Dieser Trend zeigt sich in Wohnmagazinen, aber auch in Restaurants. Ein Beispiel dafür ist das neue Café Ideal, das zur Casa Bosques Pension in Mexiko-Stadt gehört und von der Kreativagentur Savvy Studio gestaltet wurde. Es eröffnet im März.
Vorhänge sind hier Wandverkleidung, die den Raum in eine dramatische und zugleich einladende Atmosphäre tauchen. Warum funktioniert das so gut?
Vorhänge, die sich über ganze Wände erstrecken, schaffen ein harmonisches Zusammenspiel aus Textur, Farbe und Funktionalität. Sie bieten drei entscheidende Vorteile:
Der einzige Nachteil: Hier und da müssten die Textilien auch mal in die Waschmaschine, da sie Staub, Schmutz und Gerüche anziehen.
Bei der Mailänder Designwoche 2025 setzten zahlreiche Marken, darunter Studiopepe und Palma, auf Vorhänge als stilprägendes Element. Vielleicht begann der Mikrotrend als kreative Lösung für temporäre Ausstellungen, bei denen die Wände unverändert bleiben mussten. Oder es war ein bewusster Schritt, um sich mit einer aussergewöhnlichen Inszenierung vom Einheitsbrei abzuheben.
So oder so: Der Einsatz von Stoffen für die Wandgestaltung hat sich als inspirierende Alternative etabliert. Auch auf Social Media heisst es «Vorhang zu»: TikTokerin sareishh verschönert ihre Fenster inklusive der angrenzenden Wand mit rosa Stoff. Und Userin georgiewebart nutzt den textilen Raumtrenner zudem als stilvollen Backdrop für ihr Bett.
Ob Zuhause oder in öffentlichen Räumen – Vorhänge als Wandgestaltung bieten kreative Alternativen zur klassischen Wandfarbe. Besonders praktisch in Mietwohnungen: Beim Auszug genügt es, die Vorhangschienen zu entfernen, statt die Wände neu zu streichen.
