Dieser Trend ist viel zu süss für meinen Geschmack

Da faulen mir die Zähne schon beim Anblick weg. Süss geht es in der Beauty-Szene ja schon länger zu und her. Nun haben wir ein neues Level erreicht. Hier kommen fünf Releases, die (leider) eine neue Trend-Ära einläuten.

Das kollektive Beauty-Moodboard der vergangenen zwei Jahre könnte glatt aus der Karte einer Nobel-Patisserie stammen: Inspiriert durch klassische Nachspeisen wie Crème Brûlées, Baisers, Macarons, Mochis, Sahnetorten und Co. entstanden zahlreiche Duft-, Lippen- und Körperpflege-Kreationen. Ein Trend, den ich mit Neugier verfolgt habe – und der langsam aber sicher die Ausfahrt ansteuert. Wo die genau hinführt? Na, mitten in ein trashiges Süsswarengeschäft!

Dort erwarten uns knallige Lollis, Bonbons, Gummibärchen, Marshmallows und Süssgetränke. Purer Zucker ist zurzeit DIE Beauty-Muse schlechthin. Nicht mein Vibe, weil etwas zu plump für meinen Gusto. Aber mach dir gerne selbst ein Bild.

Lass uns Schaufensterbummeln – Hardcore Candy Store Edition

Melt zum Beispiel lancierte erst kürzlich den «Ultra Pinks Petite Stack». Ein Lidschattenturm aus Karton, dessen einzelne Farben du bausteinartig aufeinander setzen kannst. Optisch sind sie – so will uns das Visual wohl suggerieren – an grosse, perlige Kaugummi-Kugeln angelehnt.

Minis für unterwegs: vier matte Lidschatten und ein Schimmerton.

Vacation Inc. – besonders bekannt für Sonnenschutzprodukte im Retro-Look – spannt derweil mit Pepsi zusammen. Entstanden ist ein roter Tint mit Lichtschutzfaktor 30, der die Lippen in einen Hauch von Farbe hüllt und sie glänzen lässt. Geschmacksrichtung: Wild Cherry. Für mehr Schnickschnack Spass an der Sache sorgt ein «Sleeve». Mit dem lässt sich das Lip Gel nämlich samt Aufhängevorrichtung und Kirsch-Charm an der Tasche befestigen.

Ob ich beim Wild-Cherry-Geschmack auch so strahlen würde? Fraglich.

Quelle: Vacation Inc. Wer braucht sie schon nicht, die Charm-Hülle für die Lippenpflege!

Du wolltest schon immer mal mit einer Dose Sprühsahne unter die Dusche hüpfen? Dann ist das dein Moment. Der australische Körperpflege-Brand Sundae bringt seinen Dusch-Schaum jetzt auch in einer Marshmallow-Edition heraus. Der «Whipped Shower Foam» enthält Buschpflaume und Fingerlimette sowie die Duftnoten Vanille, Rose und Karamell.

Soll dir den Tag versüssen: der Marshmallow Whipped Shower Foam.

Quelle: Sundae Body Bringt zumindest Abwechslung ins Dusch-Game.

Bleiben wir doch kurz bei der Schaumzuckerware. Skylars limitierter Dezember-Duft «Ski Bunny» setzte ebenfalls auf die fluffigen Zuckerkissen. Ein Mix aus Pralinen, Pfefferminze und Vollkornkeksen rundeten den Zuckerschock ab.

Ich muss zugeben: Hier läuft auch mir der Speichel im Mund zusammen.

Mein persönliches Grauen hat Moschino ins Leben gerufen. Gemäss Beauty-News-Account Trendmood umfasst die kommende «Toy 2»-Kollektion zwei Eau de Parfums: Gummy und Yummy. Ich weiss. Die lassen dich nur schon bei ihrem Anblick daran zweifeln, dass das, was du eingeschmissen hast, gewöhnliche Gummibärchen waren. Ich hoffe nur, sie riechen besser, als sie aussehen.

Muss das in den Augen so weh tun?

