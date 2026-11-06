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Hot Wheels zum Selberbauen: Mattel Brick Shop startet mit Mini-Autos

Mattel schrumpft seine Klemmbaustein-Autos auf Hot-Wheels-Größe. Die neue «Hot Wheels Racer Series» kommt im Januar 2027 in den Handel.

Bisher waren die Automodelle von Mattel Brick Shop eher etwas für Menschen mit Geld in der Tasche und vor allem mit Platz im Regal. Von Anfang an bestand das Sortiment überwiegend aus großen Bausätzen im Maßstab 1:32 und 1:16 mit mehreren Hundert Klemmbausteinen. Jetzt geht Mattel den umgekehrten Weg. Die neuen Modelle der «Hot Wheels Racer Series» sind genauso groß wie die klassischen Hot Wheels. Bis Ende 2027 sollen 20 Fahrzeuge erscheinen.

Sechs Modelle zum Start

Zur ersten Welle gehören moderne Sportwagen, Klassiker und ein Hot-Wheels-Original: '24 Camaro ZL1, '18 Audi TT RS, '91 Acura NSX, '99 Honda S2000, Maserati MCPura sowie der Hot-Wheels-Bone-Shaker.

Die Hot Wheels aus Klemmbausteinen sind schnell zusammengebaut.

Quelle: Mattel

Jedes Modell besteht aus weniger als 30 Teilen. Wie die großen Brick-Shop-Sets sind alle Modelle offiziell lizenziert.

Metallboden und rollende Räder

Damit sich die Bausätze wie Hot Wheels bespielen lassen, sind Bodenplatte und Achsen aus Metall. Dazu kommen frei rollende, «gummiähnliche» Räder. Um die Linien der Vorbilder möglichst genau nachzubilden, setzt Mattel auf eigens geformte Bausteine. Mit den übrigen Klemmbausteinen bleiben sie kompatibel.

Ein hübsches Detail ist die geprägte Bodenplatte.

Quelle: Mattel

Blind Packs in den USA

In den USA verkauft Mattel online bereits die Einzelsets als Blind Packs. Welches der sechs Modelle in der Packung steckt, zeigt sich erst beim Öffnen. Zusätzlich gibt es dort ein «Performance Pack» mit vier Autos für 19,99 US-Dollar. Ob beides auch in Europa so angeboten wird, geht aus der deutschen Medienmitteilung nicht hervor.

Brick Shop wird zum Taschengeldartikel

Seit ihrem Start hat Mattel seine Klemmbaustein-Marke konsequent auf erwachsene Sammlerinnen und Sammler zugeschnitten. Alle Sets spielen gezielt mit der Auto-Nostalgie der 80er- und 90er-Jahre. Die Racer Series bricht zumindest beim Preis mit diesem Muster. Für 4,99 Euro (UVP) und mit einer Altersempfehlung von sechs Jahren wird Brick Shop zum Impulskauf.

So beantwortet Mattel zumindest teilweise die Frage, wohin die junge Marke steuert. Statt sich thematisch über Autos hinaus zu öffnen, verbreitert das Unternehmen das Sortiment nach unten. Ganz neu ist die Idee ohnehin nicht: Lego verkaufte von 2001 bis 2012 mit Lego Racers ebenfalls kleine, baubare Rennwagen. Dem dänischen Unternehmen fehlte nur eine so starke Marke wie Hot Wheels. Lag der 1:64-Wagen früher als Bonus im großen Bausatz, wird nun der Bausatz selbst zum Hot-Wheels-Modell.

Titelbild: Mattel

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