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«I feel the need …» – Maverick fürs Regal

Der Blockbuster «Top Gun» aus dem Jahr 1986 kennt zwei Superstars. Einen davon kannst du jetzt zu Hause nachbauen.

Unkonventionelles und wagemutiges Auftreten plus ein cooles Outfit: Mit der Rolle des Pete «Maverick» Mitchell schaffte Tom Cruise im Jahr 1986 den großen Durchbruch. Bei allen schauspielerischen Qualitäten des Hauptdarstellers wäre der Film ohne die Action-Szenen kaum ein solcher Kassenschlager geworden. Und hier spielt das Dienstflugzeug des Helden, die F-14A Tomcat, die entscheidende Rolle. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Films bringt Revell diesen Jet als Klemmbaustein-Modell heraus.

Kein Kinderkram

Beim Brick-Bausatz setzt Revell auf den Maßstab 1:32. Das ergibt eine Flügelspannweite von über 60 Zentimetern. Wer sich an die rund 2700 Bauteile wagt, sollte reichlich Platz in der Vitrine oder im Regal haben.

Die Detailfotos zeigen ein anspruchsvolles Modell, das offensichtlich weitestgehend auf mehrfarbige Steine verzichtet. Die Schwenkflügel funktionieren wie beim Original, das Fahrwerk lässt sich ausfahren und die Bewaffnung abnehmen und wechseln.

Das Cockpit zum Öffnen gewährt einen Blick auf weitere Details.

Quelle: Revell

Mitgeliefert wird ein Displayständer, der das Modell in parkender wie fliegender Position in Szene setzt. Die Altersempfehlung für das Modell liegt bei 18 Jahren, die unverbindliche Preisempfehlung bei 205 Euro bzw. Franken.

Schon mit dem Bausatz des legendären U 96 hat Revell eine echte Ikone als Modell umgesetzt und damit auf Nostalgie und Emotion gesetzt. Nach «Das Boot» nun also «Top Gun»: Der Hersteller führt seine Reise durch die Filmgeschichte fort. Ob die Tomcat auch bei uns im Shop landet, kläre ich gerade mit unserem Einkauf.

Titelbild: Revell

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