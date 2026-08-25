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Die Original-Xbox zum Nachbauen kommt

Mattel bringt die erste Xbox als Klemmbaustein-Set heraus: im Originalmaßstab inklusive Controller, Sound und versteckten Spielszenen.

Vor 25 Jahren kam die erste Xbox von Microsoft heraus. Und Mattel feiert das mit einem Set in Originalgröße.

Es besteht aus 3509 Teilen und umfasst neben der Konsole den legendären ersten XBox-Controller «The Duke». Der steuert übrigens auch die interaktiven Funktionen im Modell. Lichteffekte und der Soundtrack aus drei Gaming-Klassikern sollen auf Knopfdruck erscheinen. Zwölf Minifiguren ergänzen die im Inneren der Konsole versteckten Szenen aus «Halo: Combat Evolved», «The Elder Scrolls III: Morrowind» und «Psychonauts».

Als Gimmick stecken drei Szenen bekannter Xbox-Games im Modell

Quelle: Mattel

Offizieller Handelsstart: Oktober

Laut Pressemitteilung soll das Set für Erwachsene ab Oktober für 329,99 Euro im Handel landen. Ob und wann wir das Modell verkaufen, kläre ich gerade mit unserem Einkauf.

Der Controller der ersten Generation übernimmt auch beim Modell die Steuerung

Quelle: Mattel

Nach neuen Hot-Wheels nun doch wieder etwas anderes

Zuletzt hatte Mattel für den Herbst weitere Automodelle angekündigt, auf denen bislang auch der Fokus lag. Die im April veröffentlichten Sets zu «Masters of the Universe» deuteten bereits an, dass Mattel strategisch mehr will. Das Modell der Xbox unterstreicht den Anspruch, weitere Themen zu besetzen.

Clever sind sowohl Genre als auch Zeitpunkt. Mattel besetzt damit eine Nische im Angebot des Platzhirschs Lego. Die Dänen haben zwar bereits Modelle von Konsolen herausgebracht, u.a. NES, Atari 2600, Sega Mega Drive. Die Xbox fehlt aber bislang.

Zudem dürfte Mattel von der Aufmerksamkeit profitieren, die rund um die offizielle Jubiläumskonsole «Xbox Series X25» herrscht. Die soll im November angeblich für rund 900 Euro in den Handel kommen. Da ist die Nachbildung von Mattel ja fast ein Schnäppchen.

Titelbild: Mattel

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