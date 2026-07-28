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«Toniebox Lite»: Tonies bringt preiswerte Variante

Die Familie der Tonieboxen bekommt mit der «Toniebox Lite» Zuwachs. Kompakter und preiswerter soll das neue Modell mehr Familien als bisher ansprechen. Dafür gibt es funktionelle Abstriche gegenüber der Toniebox 2.

Tonies erweitert sein Portfolio um eine günstigere Version seiner Hörbox. Mit einem Verkaufspreis von 79 Dollar kostet sie fast die Hälfte der Toniebox 2. Der Hersteller hat nicht allein den Preis gesenkt. Das neue Gerät wiegt lediglich die Hälfte und ist mit rund 9,9 × 9,9 × 10,4 Zentimetern auch deutlich kompakter als die Premium-Variante.

Gedacht ist sie für Kinder ab einem Jahr. Alle bisherigen Tonie-Figuren und Kreativ-Tonies sollen sich damit abspielen lassen. Geblieben sind die Steuerung über die App, inklusive Lautstärkebegrenzung und Wiedergabeeinstellungen. In seinem Onlineshop positioniert der Hersteller die Lite-Version als Reisebegleiter oder als Zweitbox für Großeltern oder andere Verwandte.

Weniger Funktionen als die Toniebox 2

Abstriche gibt es bei der Gestaltung und den Funktionen. Die schmutzabweisende und weiche Polsterung der Toniebox 2 fehlt bei der Lite-Variante. Als Zubehör sind passende Cover zum Nachrüsten im Angebot. Das Lite-Modell beschränkt sich indes auf die reine Wiedergabe von Audio-Inhalten. Die Gaming-Funktion Tonieplay ist nicht enthalten.

Außerdem fehlen im Vergleich zur Toniebox 2 der Lichtring und der Sonnenaufgangswecker. Auf ein Ladekabel hat Tonies bei der Ausstattung ebenfalls verzichtet. Die Gewichtseinsparung dürfte unter anderem durch einen kleineren Akku erreicht worden sein, denn die Spieldauer ist mit «bis zu sechs Stunden» angegeben, drei Stunden weniger als bei der Toniebox 2.

Angaben zur Technik macht Tonies in der Pressemitteilung nicht. Mit der Vorstellung der Toniebox 2 im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen den Chipsatz gewechselt. Im Inneren arbeitet der ESP32-Chip, was einen technologischen Sprung gegenüber der ersten Generation bedeutet, auch wenn die aktuelle Firmware das Potenzial dieser Hardware nur teilweise ausschöpft. Ob die Lite-Variante auf derselben Plattform basiert oder auf günstigerer Hardware, ist nicht bekannt.

In den USA kann die neue «Toniebox Lite» bereits vorbestellt werden. Im Herbst sollen dann Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland folgen. Die Frage, ob die Lite-Version auch in den deutschsprachigen Ländern erhältlich sein wird, lässt Tonies offen. Der Preisvorteil kommt in der Region D-A-CH jedenfalls nicht so stark zum Tragen, da es rund um die Tonieboxen einen starken Gebrauchtmarkt gibt.

Titelbild: Tonies

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