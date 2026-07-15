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Knete für Erwachsene: Hasbro startet mit «Blooms» einen neuen Anlauf

Mit «Blooms by Play-Doh» bringt der Spielzeugkonzern erstmals eine Knetmasse explizit für Erwachsene auf den Markt.

Statt kindlicher Fantasiefiguren entstehen mit «Blooms» realistisch wirkende Blumensträuße. Jedes Set enthält Knetmasse, Formwerkzeuge, Blätter-Attrappen, eine Vase sowie ein eigens entwickeltes Fixierspray. Es soll laut Hersteller die Blüten monatelang haltbar machen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie ergänzende Videos auf YouTube sollen den Einstieg erleichtern.

Dank bebilderter Anleitungen, Tutorials und Werkzeugen sollen auch Einsteigerinnen und Einsteiger Blumenarrangements aus Knete schaffen.

Quelle: Hasbro

Die Sets sind in den USA bereits erhältlich. Die UVP startet bei 24,99 Dollar. In den kommenden Tagen sollen auch erste Sets im Shop von TikTok erscheinen. Wann die Sets in Europa landen, verrät Hasbro bisher leider nicht. Ich bleibe aber dran.

Neuer Anlauf in Richtung Kidults

Es ist nicht der erste Versuch des Konzerns, erwachsene Kundschaft für die Marke zu gewinnen. Bereits 2020 brachte Hasbro mit «Play-Doh for Grown Ups» eine Sonderedition heraus. Die Sets hatten zwar originelle Titel wie «Overpriced Latte». Letztlich waren sie aber nur Duft-Varianten der klassischen Knete. Bei der Zielgruppe kam das nicht an. So verschwanden die Produkte schnell wieder aus dem Handel.

Bei «Blooms» verfolgt der Konzern nun einen anderen Ansatz. So betont das Unternehmen den Bastel- und Deko-Charakter der Sets, was sie von den Kindervarianten unterscheidet. Auch hebt sich die Verpackung deutlich von der Kids-Knete ab und wirkt erwachsener. Und schließlich geht Hasbro beim Marketing neue Wege. Die Linie wird stärker über Influencer-Kooperationen und digitale Kanäle beworben, wie die Mitteilung verrät.

Der zweite Versuch, auch Erwachsene zu erreichen, erscheint konsequent. Denn die zuletzt wieder gestiegenen Umsätze von Hasbro resultieren aus den digitalen Produkten des Konzerns, während das klassische Spielwarengeschäft stagniert. Hier besteht also Nachholbedarf.

Titelbild: Hasbro

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