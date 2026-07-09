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Nach «Monster High» jetzt Barbie: Playmobils nächster Marken-Coup

Stephan Lamprecht
9.7.2026

Ein Jahr nach dem Start von «Monster High» legt Playmobil mit Mattel nach. Der Hersteller kündigt eine siebenteilige Kollektion rund um Barbie an, die sich an der Serie «Barbie Dreamhouse Adventures» orientiert.

Das größte Set der Kollektion ist ein Wasserpark mit Pool, Rutschen und einem Becken, das du mit Wasser füllen kannst.

Dazu kommen kleinere Sets mit weiteren Figuren und Alltagsszenen. So kann Barbie mit einem Cabrio an den Strand fahren, in einem Strandcafé einkehren oder Boot fahren. Die Preise reichen von rund 100 Euro für den Wasserpark bis unter zehn Euro für kleine Ergänzungssets. Laut Unternehmen erscheint die Kollektion im Sommer 2026. Wann die Sets bei uns im Shop landen, kläre ich gerade noch mit unserem Einkauf.

Das Startset der Barbie-Kollektion
Das Startset der Barbie-Kollektion
Quelle: Playmobil

Zweite Marken-Kooperation in schwieriger Zeit

Playmobil setzt mit der zweiten Mattel-Kollaboration seine Strategie fort: Bekannte Marken und Action-Elemente sollen neue Zielgruppen erreichen. Dieser Umbau ist bitter nötig, denn der Traditionshersteller hat innerhalb weniger Jahre einen erheblichen Teil seines Umsatzes verloren. Die Einnahmen gingen im Geschäftsjahr 2024/2025 auf 409 Millionen Euro zurück. 2020/21 hatte der Umsatz noch bei rund 760 Millionen Euro gelegen. Erst im Frühjahr 2026 hatte die Muttergesellschaft angekündigt, das letzte deutsche Produktionswerk zu schließen und die Fertigung ins Ausland zu verlagern.

Trifft die Figur den Barbie-Nerv?

Ob die neue Kollektion kleine und große Barbie-Fans gewinnt, bleibt abzuwarten. Playmobil bringt Barbie zwar ins typische 7,5-Zentimeter-Format, weicht damit aber optisch deutlich vom Vorbild ab.

Der Buchstabe K auf dem Shirt steht vermutlich für Ken. Hättest du ihn erkannt? Ich nicht.
Der Buchstabe K auf dem Shirt steht vermutlich für Ken. Hättest du ihn erkannt? Ich nicht.
Quelle: Playmobil

Der Barbie-Schriftzug auf dem Karton und die gewohnten Bonbonfarben sind allerdings getroffen. Ob die Sammel-Community rund um Barbie an den Sets Gefallen findet, muss sich erst zeigen.

Titelbild: Playmobil

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Stephan Lamprecht
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Stephan.Lamprecht@galaxus.de

Hamburger, Leseratte, Eishockey-Fan. Papa und Grosspapa. Bastelt ständig an seinem Smarthome herum. Interessiert an DIY, Outdoor, Mode und Kosmetik.

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