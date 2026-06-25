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Neuheiten des Schweizer Sportbrillen-Herstellers React

Der Schweizer Brand React lanciert mit der «ervo» die nächste Generation seiner Sportbrillen. Und bringt mit der «No 7» auch ein Modell für den täglichen Lifestyle auf den Markt.

Die Schweizer Marke React, eine Tochterfirma des Schutzausrüstungs-Spezialisten Optrel, hat kürzlich zwei neue Sonnenbrillen vorgestellt. Dabei handelt es sich um das neue Sportbrillen-Modell «ervo» und mit der «No 7» um eine Lifestyle-Brille.

Das aktuelle Sportbrillen-Sortiment von React mit den Modellen «optray» und «rev» erhält Zuwachs.

Beide Modelle arbeiten mit der bewährten ShadeTronic-Technologie, mit der sich die Gläser in Sekundenbruchteilen an wechselnde Lichtverhältnisse anpassen. Bei dieser Flüssigkristalltechnik funktionieren die Brillen komplett energieautark über integrierte Solarzellen und benötigen weder Batterien noch Ladekabel. Ich habe bereits mehrfach über die Produkte der Wattwiler berichtet.

Technologische Erweiterungen

Die neuen Brillen warten mit zwei technologischen Erweiterungen auf: Sie haben sowohl eine hydrophobe als auch eine antistatische Beschichtung. Diese wasser- und staubabweisenden Coatings ergänzen sich sehr gut, um die Sicht zu verbessern, die Pflege zu erleichtern und die Lebensdauer der Gläser zu verlängern.

React «ervo»

Der Hersteller verzichtet bei der neuen Sportbrille auf eine Vollrand-Fassung, sodass die «ervo» optisch der «optray» ähnelt. Was den Tragekomfort angeht, ist das neue Modell jedoch eine Kopie der «rev». Will heissen:

Die Bügel lassen sich auf drei unterschiedliche Positionen einstellen, die Bügelenden sind flexibel und damit in alle Richtungen anpassbar. Das Nasen-Pad lässt sich auf zwei verschiedene Nasengrössen einrichten, und im Rahmen ist eine Halterung für Korrekturgläser verbaut.

Im Look näher am Modell «optray», in der Ausführung näher an der «rev»: die neue «ervo» von React in der Farbvariante onyx/mint.

Technische Details

UV-Schutz: bis 400 nm

Filterkategorie: 2 bis 4

IP-Schutzklasse: IP 65 (Staubdicht & Schutz gegen Strahlwasser)

Gewicht: 37 Gramm

Rahmen: Polyamid (EMS Grilamid TR 90)

Glas: Base 5, Polycarbonat / aussen (hydrophob & antistatisch) / innen (leichte antireflexbeschichtung)

Farben: sky/black, gold/translucent blue, sky/white, onyx/mint

Verkaufspreis: Fr. 339.-

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React «No 7»

Mit der zweiten Neuheit, der «No 7», betritt React in einem gewissen Sinn Neuland. Obwohl der Hersteller mit der «Ti» bereits ein Modell mit dem Fokus auf den alltäglichen Gebrauch im Sortiment führt, ist die «No 7» mit ihrem Look definitiv im Lifestyle-Bereich angekommen.

Was weiter auffällt, ist die Tatsache, dass der Hersteller die React-üblichen kleinen Solarpanel im Rahmen «verschwinden» lässt. Auch der Adapter für mögliche Korrekturgläser ist elegant eingearbeitet. Ansonsten bietet die «No 7» die gleichen technischen Features wie die «ervo». Das bedeutet, dass die Technologie auch beim Autofahren funktioniert. Gemäss React soll sie für eine schnellere Reaktionszeit und dadurch bei einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern für einen bis zu 16 Meter kürzeren Bremsweg sorgen.

Sport goes Fashion: ein Trend, der sich auch bei Sonnenbrillen fortsetzt.

Technische Details

UV-Schutz: bis 400 nm

Filterkategorie: 2 bis 4 (nicht als Gletscherbrille geeignet)

IP-Schutzklasse: IP 65 (Staubdicht & Schutz gegen Strahlwasser)

Gewicht: 31,25 Gramm

Rahmen: Polyamid (EMS Grilamid TR 90)

Gläser: Base 2, Polycarbonat / aussen (hydrophob & antistatisch) / innen (leichte antireflexbeschichtung)

Farben: onyx/black, brown/amber, sky/black, ruby/black

Verkaufspreis: Fr. 369.-

Sonnenbrille React No 7 BROWN AMBER Sonnenbrille React No 7 ONYX BLACK Sonnenbrille React No 7 RUBY BLACK Sonnenbrille React No 7 BROWN AMBER Sonnenbrille React No 7 ONYX BLACK Sonnenbrille React No 7 RUBY BLACK

Titelbild: Patrick Bardelli

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