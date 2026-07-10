News & Trends 8 1

Lumibricks baut K’s Spinner aus «Blade Runner 2049»

Lumibricks startet seine offizielle «Blade Runner 2049»-Kollektion mit K’s Spinner. Die Aktionsseite deutet aber bereits weitere Schauplätze aus dem Film an.

Lumibricks wagt sich an eine bekannte Science-Fiction-Lizenz. Der Hersteller hat eine offizielle Kollektion zu «Blade Runner 2049» angekündigt. Den Anfang macht K’s Spinner, also das fliegende Fahrzeug des von Ryan Gosling gespielten Replikantenjägers K. Die vollständige Vorstellung des Sets soll noch im Juli 2026 folgen.

Für Lumibricks ist die Lizenz ein wichtiger Schritt. Die Marke ist bisher vor allem für eigene Klemmbaustein-Sets mit integrierter Beleuchtung bekannt und gehört für mich zu den besten Lego-Alternativen. Mit «Blade Runner 2049» arbeitet Lumibricks erstmals offiziell mit einer großen Filmlizenz.

Hintergrund Klemmbausteine für Erwachsene: die spannendsten Alternativen zu Lego Kim Muntinga 265 57

Lumibricks startet seine «Blade Runner 2049»-Kollektion mit K’s Spinner.

Quelle: Lumibricks

K’s Spinner macht den Anfang

Das erste Modell der Reihe trägt die Setnummer 23001. Eine vollständige Produktseite gibt es bislang aber noch nicht. Preis, Verkaufsstart, Maße und Verfügbarkeit bleiben deshalb offen. Lumibricks verweist bisher auf eine Warteliste und eine spätere Enthüllung.

Nach Angaben des Steine Kanals soll das Set aus 401 Teilen bestehen. Demnach gehört auch eine Minifigur von K zum Modell. Frontscheinwerfer und Innenraum sollen beleuchtet sein. Offiziell bestätigt sind diese Details über eine vollständige Produktlistung von Lumibricks bislang nicht.

Frontscheinwerfer und Cockpitbeleuchtung gehören offenbar zu den zentralen Effekten des Modells.

Quelle: Lumibricks

Mehr als nur ein einzelnes Set?

Lumibricks spricht nicht nur von einem einzelnen Modell, sondern von einer «Blade Runner 2049»-Kollektion. Auf der Aktionsseite tauchen mehrere Schauplätze aus dem Film auf, darunter die Proteinfarm, die Wallace-Archive, die Sperrzone von Las Vegas und die Flutbarriere.

Das bestätigt noch keine weiteren Sets. Es deutet aber an, dass Lumibricks die Lizenz als größere Themenwelt anlegen könnte.

Lumibricks deutet auf der Aktionsseite mehrere Schauplätze aus «Blade Runner 2049» an.

Quelle: Lumibricks

Warum «Blade Runner 2049» gut zu Lumibricks passt

«Blade Runner 2049» kam 2017 in die Kinos und setzt die Geschichte des Science-Fiction-Klassikers von 1982 fort. Denis Villeneuves Film erzählt keine schnelle Actiongeschichte, sondern setzt stark auf Atmosphäre, Architektur und Licht. Riesige Hologramme, verregnete Straßenschluchten, orange Wüstenbilder und kalte Innenräume prägen den Look.

Genau diese Bildsprache macht die Lizenz für Lumibricks interessant. Der Hersteller baut seine Modelle nicht nur aus Klemmbausteinen, sondern inszeniert sie mit Licht. Bei «Blade Runner 2049» ist das mehr als ein Effekt. Ohne Beleuchtung würde ein zentraler Teil der Filmästhetik fehlen.

K’s Spinner soll die düstere Science-Fiction-Ästhetik des Films in Klemmbausteine übersetzen.

Quelle: Lumibricks

K’s Spinner ist deshalb ein sinnvoller Einstieg. Das Fahrzeug ist im Film eng mit der Hauptfigur verbunden und bringt die Mischung aus Technik, Neonlicht und dystopischer Stadtwelt auf den Punkt. Sollte Lumibricks die Reihe wirklich ausbauen, freue ich mich über weitere Schauplätze des Films.

Einen Eindruck davon, wie Lumibricks Klemmbausteine und Beleuchtung verbindet, gibt dir der Produkttest meiner Kollegin Debbie zur «Cyberpunk Neon City: Game Stack».

Titelbild: Lumibricks

Dieser Artikel gefällt mir! 8 Personen gefällt dieser Artikel







