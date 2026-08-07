Lego baut das Zaubereiministerium. Cornelius Fudge fehlt

LEGO Harry Potter Gringotts Zaubererbank – Sammleredition
76417, LEGO Harry Potter
Lego feiert 25 Jahre Harry Potter mit einem Zaubereiministerium aus 3491 Teilen für 479 Franken. Auf drei Ebenen sind London, das Ministerium und die Mysteriumsabteilung verteilt. Bei der Besetzung bleibt ausgerechnet Cornelius Fudge draussen.
Eine öffentliche Toilette ist selten das spannendste Detail eines Lego-Sets. Beim neuen Zaubereiministerium führt sie jedoch direkt zur Arbeit. Löst du die Fallklappe unter dem WC aus, fällt die Minifigur in den Kamin.
Lego hat die Sammleredition 25 Jahre nach dem ersten Harry-Potter-Film vorgestellt. Ihre 3491 Teile verteilen sich auf drei Ebenen. Oben stehen eine U-Bahn-Station, die rote Telefonzelle und das WC. In der Mitte liegen Atrium, Büros und Gerichtssaal. Darunter folgen die Halle der Prophezeiungen mit umstürzenden Regalen und der Torbogen mit dem Schleier.
Das fertige Modell misst 51 × 35 × 15 Zentimeter. Der reguläre Verkauf startet am 1. September. Lego verlangt 479 Franken beziehungsweise 429,99 Euro. Bei Galaxus ist das Set derzeit nicht erhältlich. Seltene Sammlersets wie dieses liefert Lego uns nicht direkt. Wir versuchen, es über andere Lieferanten zu beziehen, können eine Aufnahme ins Sortiment aber nicht versprechen.
Im Set stecken 14 Minifiguren. Arabella Figg und den Todesser Antonin Dolohov gibt es erstmals als Minifiguren. Neu ist auch Kingsley Shacklebolts Luchs-Patronus.
Die Auswahl passt trotzdem nicht zu allen Szenen. Cornelius Fudge hängt zwar als riesiges Banner im Atrium, als Minifigur fehlt der amtierende Zaubereiminister jedoch. Auch Bellatrix Lestrange ist nicht dabei, obwohl Lego den Torbogen nachbaut, durch den Sirius Black nach ihrem Angriff verschwindet. Luna, Neville und Ginny fehlen ebenfalls.
Die ersten Reaktionen loben Aufbau und Telefonzelle. Kritik gibt es am Preis, der offenen Rückseite und der Figurenwahl.
Der Vergleich mit Gringotts verstärkt die Kritik. Die Zaubererbank kostet 449 Franken beziehungsweise 429,99 Euro und besteht aus rund 4800 Teilen. Das Zaubereiministerium ist in der Schweiz 30 Franken teurer, in der EU kosten beide gleich viel. Die Teilezahl allein entscheidet nicht über die Qualität. Zusammen mit den fehlenden Schlüsselfiguren erhöht der Unterschied dennoch den Rechtfertigungsdruck.
Was meinst du: Macht der dreistöckige Aufbau die fehlenden Figuren wett oder hätte Lego bei der Besetzung nachlegen müssen? Schreib es in die Kommentare.
Bezahlt werde ich dafür, von früh bis spät mit Spielwaren Humbug zu betreiben.
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