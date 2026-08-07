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Lego baut das Zaubereiministerium. Cornelius Fudge fehlt

Lego feiert 25 Jahre Harry Potter mit einem Zaubereiministerium aus 3491 Teilen für 479 Franken. Auf drei Ebenen sind London, das Ministerium und die Mysteriumsabteilung verteilt. Bei der Besetzung bleibt ausgerechnet Cornelius Fudge draussen.

Eine öffentliche Toilette ist selten das spannendste Detail eines Lego-Sets. Beim neuen Zaubereiministerium führt sie jedoch direkt zur Arbeit. Löst du die Fallklappe unter dem WC aus, fällt die Minifigur in den Kamin.

Die Fallklappe befördert die Minifigur vom WC in den Kamin des Ministeriums.

Quelle: Lego

Drei Ebenen zwischen London und Unterwelt

Lego hat die Sammleredition 25 Jahre nach dem ersten Harry-Potter-Film vorgestellt. Ihre 3491 Teile verteilen sich auf drei Ebenen. Oben stehen eine U-Bahn-Station, die rote Telefonzelle und das WC. In der Mitte liegen Atrium, Büros und Gerichtssaal. Darunter folgen die Halle der Prophezeiungen mit umstürzenden Regalen und der Torbogen mit dem Schleier.

Das fertige Modell misst 51 × 35 × 15 Zentimeter. Der reguläre Verkauf startet am 1. September. Lego verlangt 479 Franken beziehungsweise 429,99 Euro. Bei Galaxus ist das Set derzeit nicht erhältlich. Seltene Sammlersets wie dieses liefert Lego uns nicht direkt. Wir versuchen, es über andere Lieferanten zu beziehen, können eine Aufnahme ins Sortiment aber nicht versprechen.

Die offene Rückseite macht aus dem Ausstellungsmodell auch ein grosses Puppenhaus.

Quelle: Lego

14 Figuren und auffällige Lücken

Im Set stecken 14 Minifiguren. Arabella Figg und den Todesser Antonin Dolohov gibt es erstmals als Minifiguren. Neu ist auch Kingsley Shacklebolts Luchs-Patronus.

Zwei Charaktere feiern ihre Minifiguren-Premiere. Mehrere zentrale Figuren bleiben draussen.

Quelle: Lego

Die Auswahl passt trotzdem nicht zu allen Szenen. Cornelius Fudge hängt zwar als riesiges Banner im Atrium, als Minifigur fehlt der amtierende Zaubereiminister jedoch. Auch Bellatrix Lestrange ist nicht dabei, obwohl Lego den Torbogen nachbaut, durch den Sirius Black nach ihrem Angriff verschwindet. Luna, Neville und Ginny fehlen ebenfalls.

Die Regale mit den Prophezeiungen lassen sich während des Duells umwerfen.

Quelle: Lego

Der Preis fällt auf

Die ersten Reaktionen loben Aufbau und Telefonzelle. Kritik gibt es am Preis, der offenen Rückseite und der Figurenwahl.

Der Vergleich mit Gringotts verstärkt die Kritik. Die Zaubererbank kostet 449 Franken beziehungsweise 429,99 Euro und besteht aus rund 4800 Teilen. Das Zaubereiministerium ist in der Schweiz 30 Franken teurer, in der EU kosten beide gleich viel. Die Teilezahl allein entscheidet nicht über die Qualität. Zusammen mit den fehlenden Schlüsselfiguren erhöht der Unterschied dennoch den Rechtfertigungsdruck.

LEGO EUR 564,20 LEGO Harry Potter Gringotts Zaubererbank – Sammleredition 76417, LEGO Harry Potter 21

Was meinst du: Macht der dreistöckige Aufbau die fehlenden Figuren wett oder hätte Lego bei der Besetzung nachlegen müssen? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Lego

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