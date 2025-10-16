News & Trends 0 0

Ja ist denn schon wieder 1998? Der Puma «King»-Sneaker ist zurück

Erst «Speedcat OG», jetzt «King Avanti»: Puma hat in seinen Archiven gekramt und am 15. Oktober eine neue Version des «King»-Sneakers auf den Markt gebracht. Natürlich gemeinsam mit Jil Sander.

Schon seit dem Sommer wissen wir: Fussballschuhe haben sich von ihrem natürlichen Umfeld freigelaufen und sind nun auch auf den Strassen zu Hause. Bestes Timing also für Puma, einen alten Klassiker wieder aufzulegen.

Inspiriert von einem Fussballschuh, in dem schon Pelé und Maradona über den Platz jagten, bekam der «King» eine etwas breitere Silhouette verpasst und tauschte seine Stollen- gegen eine alltagsfreundliche Noppensohle. Es blieben die charakteristischen Nähte und die prominente Klappzunge. Fertig war ein Verkaufsschlager, der sowohl die Sneaker-Welt als auch die Symbiose zwischen Sport- und Luxusmode revolutionierte.

Titelbild: Jil Sander

Dieser Artikel gefällt mir! Dieser Artikel gefällt noch niemandem.







