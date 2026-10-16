News & Trends 2 0

Kaleido 4: Die nächste Generation des bunten E-Paper-Displays bringt viele Verbesserungen

Höherer Farbumfang, keine reduzierte Auflösung mehr für Farben, helleres Weiß, mehr Kontrast und Videowiedergabe: Das neue Kaleido-4-Display von «E Ink» bietet zahlreiche Verbesserungen.

Wer auf seinem eReader nicht nur Texte lesen will, kann sich auf das Kaleido-4‑Display freuen. Sein Hersteller E Ink stellt für die nächste Generation zahlreiche Verbesserungen gegenüber den bisherigen farbigen E-Paper-Displays in Aussicht. Unter anderem bleibt die Auflösung jetzt einheitlich und reduziert sich nicht mehr beim Wechsel von Schwarz-Weiß auf Farbe.

Bunte Anzeige oder reduzierte Auflösung

Bunte E-Paper-Displays bringen Comics auf eReader und sind generell für die Anzeige von PDFs, Datenpräsentationen oder Zeichnungen geeignet. Mit Kaleido 4 will E Ink ihre Nutzbarkeit und damit auch die Verbreitung noch erhöhen.

So soll sich zum Beispiel der Farbumfang oder das Farbraumvolumen – «Color Gamut Volume» – mehr als verdoppeln. Der Hersteller gibt einen neuen Wert von 40 000 an, nennt allerdings weder die verwendete Maßeinheit noch das Messverfahren. Ein direkter Vergleich mit üblichen Farbraumangaben ist deshalb nicht möglich. Die Anzahl der darstellbaren Farben scheint mit 4096 hingegen unverändert zu bleiben.

Der schematische Aufbau eines Kaleido-4‑Displays.

Quelle: E Ink

Gegenüber Good E Reader bestätigte E Ink eine wichtige Neuerung, die in der eigenen Mitteilung nicht auftaucht: Anders als bisher halbiert sich die Auflösung beim Wechsel in den Farbmodus nicht mehr. Kaleido 4 soll immer eine Pixeldichte von 300 ppi bieten.

Außerdem soll sich der Kontrast von Kaleido 4 um 50 Prozent erhöhen und weiße Bereiche ohne Tinte sollen 15 Prozent heller leuchten. Auch bei der Videowiedergabe gibt es einen Fortschritt: Das E-Paper-Display kann Videos mit bis zu 18 Bildern pro Sekunde (fps) abspielen. Im Gaming-Bereich ist das noch unbrauchbar, kommt aber den bei Filmen üblichen 24 fps schon nahe. Für den Filmabend wird Kaleido 4 aber noch nicht geeignet sein.

Viele neue Geräte mit Kaleido 4 kommen 2027

Als erster eReader mit dem neuen Display soll im Dezember der M10C II von Hanvon Technology, dem Marktführer in China, erscheinen. Von anderen Herstellern wie Kobo, Book, Onyx oder Bigme werden erste Geräte im Frühling 2027 erwartet.

Der Hanvon M10C II ist der erste eReader mit Kaleido 4.

Quelle: Hanvon

Titelbild: E Ink

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







